Elecciones en Estados Unidos: ¿Por qué se realizan un martes?

La tradición de votar un día martes en Estados Unidos es un mandato legal que rige desde hace más de 180 años. Mientras que la inmensa mayoría de las democracias del mundo organizan sus jornadas electorales durante los fines de semana o las declaran feriados nacionales, el sistema electoral estadounidense sostiene una norma fijada a mediados del siglo XIX que responde a motivos históricos, religiosos y logísticos de la época agraria.

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La ley federal de 1845 y la unificación del calendario

Hasta la década de 1840, cada estado elegía de manera independiente la fecha de sus votaciones dentro de una ventana de 34 días previa al primer miércoles de diciembre. Esta falta de coordinación generaba serios inconvenientes: los resultados tempranos de algunos estados influían en la opinión pública de los distritos donde aún no se había votado.

Para resolver este problema, el Congreso estadounidense aprobó en 1845 una ley federal que fijó un día único y uniforme para las elecciones nacionales: el primer martes posterior al primer lunes de noviembre.

La lógica de 1845: una sociedad agraria y a caballo

Para comprender la elección del martes y del mes de noviembre, es necesario analizar el contexto socioeconómico del siglo XIX, cuando la economía de Estados Unidos era predominantemente rural y los medios de transporte se limitaban a los caballos y carruajes:

Por qué noviembre: La temporada de siembra en primavera y de cosecha en verano y principios de otoño ocupaba la totalidad del tiempo de los agricultores. En tanto, los crudos inviernos dificultaban el traslado por caminos congelados o nevados. Noviembre representaba la ventana ideal, tras finalizar la cosecha y antes de que comenzara el invierno.

La temporada de siembra en primavera y de cosecha en verano y principios de otoño ocupaba la totalidad del tiempo de los agricultores. En tanto, los crudos inviernos dificultaban el traslado por caminos congelados o nevados. Noviembre representaba la ventana ideal, tras finalizar la cosecha y antes de que comenzara el invierno. Por qué se descartó el fin de semana: En una sociedad profundamente religiosa, el domingo estaba reservado exclusivamente al culto y al descanso sabático de las comunidades cristianas.

En una sociedad profundamente religiosa, el domingo estaba reservado exclusivamente al culto y al descanso sabático de las comunidades cristianas. El tiempo de viaje del lunes: Debido a las grandes distancias entre los campos y las sedes municipales ( county seats ), los votantes necesitaban un día entero para trasladarse a los centros de votación. Si las elecciones hubiesen sido un lunes, habrían tenido que iniciar el viaje el domingo, irrumpiendo los servicios religiosos.

Debido a las grandes distancias entre los campos y las sedes municipales ( ), los votantes necesitaban un día entero para trasladarse a los centros de votación. Si las elecciones hubiesen sido un lunes, habrían tenido que iniciar el viaje el domingo, irrumpiendo los servicios religiosos. Evitar los días de mercado: Los miércoles eran habitualmente los días de mercado regional en las zonas rurales, donde los agricultores vendían sus cosechas. Por descarte logístico, el martes resultó la fecha idónea para viajar el lunes, votar el martes y acudir al mercado el miércoles.

La regla técnica: ¿Por qué "el martes posterior al primer lunes"?

La redacción de la norma especifica que la elección debe ser el "martes posterior al primer lunes" (the Tuesday next after the first Monday) para evitar un problema logístico concreto: impedir que el día de la elección caiga el 1º de noviembre.

Históricamente, el primer día del mes estaba reservado para las tareas contables de los comerciantes y administradores locales. Además, se buscaba evitar que las reuniones del Colegio Electoral en diciembre quedaran demasiado alejadas temporalmente si el mes iniciaba en martes.

La controversia moderna y los debates sobre el voto

Con el paso de las décadas, la vigencia de una norma de 1845 genera intensos debates en la política estadounidense. Organismos civiles y sectores reformistas señalan que mantener las elecciones un día hábil laboral fomenta abstencionismo y perjudica principalmente a los trabajadores de menores ingresos o de jornadas inflexibles.

Frente a esto, el sistema político buscó adaptar la participación mediante alternativas como el voto por correo y el voto anticipado (early voting), vigentes en la mayoría de los estados. Sin embargo, los proyectos presentados en el Congreso para trasladar el Election Day a un fin de semana o declararlo feriado federal no lograron el consenso legislativo necesario para ser aprobados.