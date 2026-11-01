Las elecciones de medio término (midterms) se realizan exactamente a la mitad del mandato presidencial de cuatro años en Estados Unidos. Funcionan como un referéndum popular directo sobre la gestión de la Casa Blanca.

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En la jornada electoral del martes 3 de noviembre se someten a votación los siguientes cargos federales y subnacionales:

Cámara de Representantes (Cámara Baja): Los 435 escaños se renuevan en su totalidad por un mandato de dos años.

Senado de los Estados Unidos (Cámara Alta): Se disputan 35 de los 100 escaños (Clase II del Senado más elecciones especiales) con mandatos de seis años.

Gobernaciones estatales: 36 estados y 3 territorios eligen a sus autoridades ejecutivas.

Legislaturas y plebiscitos locales: Decenas de contiendas estatales sobre derechos laborales, salarios mínimos e impuestos.

El mapa político: el margen de maniobra en el Capitolio

El control parlamentario en Washington llega a las urnas con márgenes de ventaja mínimos.

En la Cámara de Representantes, compuesta por 435 bancas, la mayoría absoluta se alcanza con 218 escaños. Con el tablero actual tan ajustado, a la oposición le basta con ganar tan solo 4 bancas netas para arrebatarle el control de la Cámara Baja al oficialismo.

Por su parte, en el Senado de los Estados Unidos, donde se renuevan 35 de los 100 escaños totales (33 del calendario regular de la Clase II y 2 por elecciones especiales), el piso para obtener la mayoría es de 51 bancas. Al igual que en la Cámara Baja, una ganancia neta de 4 bancas permitiría a la oposición tomar la conducción del recinto.

Históricamente, el partido que ocupa la Casa Blanca suele perder representación legislativa en las elecciones de mitad de mandato. Un eventual desplazamiento de solo cuatro bancas en la Cámara de Representantes bastaría para traspasar la presidencia de los comités clave del Congreso a la oposición, otorgándole poder de veto sobre el presupuesto federal y la capacidad de iniciar investigaciones sobre la administración central.

Las 5 claves económicas y políticas que definen el voto

Inflación y costo de vida: El aumento del precio de los alimentos, combustibles y tasas de crédito hipotecario encabeza las preocupaciones populares. Aranceles y política comercial: La imposición de gravámenes a las importaciones impacta tanto en las industrias locales como en el sector agropecuario del Midwest. Inmigración y gasto presupuestario: Las operaciones del ICE, los operativos fronterizos y la asignación de recursos públicos generan tensiones geopolíticas e internas. Política exterior y gasto de defensa: El envío de fondos y armamento al exterior enfrenta objeciones en sectores urbanos y rurales. Control de poderes (Divided Government): El electorado de centro evalúa si otorga una mayoría de contrapeso para investigar medidas del Ejecutivo o si convalida la línea de la administración actual.

¿Qué dicen las encuestas a días de las elecciones?

A pocas horas del inicio de los comicios, los agregadores de encuestas y modelos de proyección (RealClearPolling, Silver Bulletin) muestran una marcada polarización asimétrica entre ambas cámaras del Congreso.

Cámara de Representantes (Ventaja demócrata): En el cálculo del voto genérico congresional, la oposición sostiene una ventaja promedio nacional cercana a 8 puntos. Las proyecciones señalan una alta probabilidad de recambio de mayoría en la Cámara Baja.

Senado (Escenario abierto): Los sondeos muestran ventajas estrechas para la oposición en Ohio, Michigan y Maine, mientras que contiendas decisivas en Texas, Georgia e Iowa se mantienen en empate técnico.

Los estados definitorios: Contiendas a seguir la noche del martes

Junto a los estados habitualmente disputados como Georgia, la contienda por el Senado incluye escenarios sorpresivos como Texas y Kansas, donde el descontento de los productores agrícolas frente a los aranceles abrió una brecha competitiva inesperada en un bastión tradicional.

Estado Escaño actual Calificación de competencia Tema clave en la contienda Kansas Republicano Competitivo (Sorpresa) Subsidios agrícolas, insumos y costo de vida Ohio Republicano Altamente competitivo Empleo industrial y aranceles Texas Republicano Altamente competitivo Seguridad fronteriza y política energética Georgia Demócrata Altamente competitivo Participación electoral y voto urbano Iowa Republicano Competitivo Precios de combustible y mercado agropecuario Alaska Republicano Competitivo / Voto preferencial Recursos naturales y soberanía energética

El impacto en América Latina y Argentina

El resultado de las elecciones de medio término repercute directamente en la relación de Washington con el Cono Sur:

Relación comercial y commodities: Un Congreso con mayorías proteccionistas puede endurecer las cuotas de importación para productos agroindustriales y manufacturas sudamericanas.

Organismos internacionales y financiamiento: La Cámara de Representantes ratifica las partidas de crédito multilateral y ayuda externa. Una reconfiguración parlamentaria modifica la negociación de programas de asistencia o refinanciación con organismos globales.

Política exterior hacia la región: Las prioridades normativas y comerciales de Washington hacia América Latina varían según la fuerza que retenga el oficialismo en los comités de Asuntos Exteriores.

Escenarios: ¿Qué pasa tras el conteo de votos?

Escenario A: El oficialismo retiene ambas cámaras Mantiene la vía libre para la aprobación rápida de jueces federales, paquetes tributarios y decretos presupuestarios sin necesidad de consensos bipartidistas.

Escenario B: Congreso dividido (Cámara de Representantes para la oposición) Se frena la agenda legislativa central del Ejecutivo. La Cámara Baja asume la facultad de fijar presupuestos e iniciar comités de citación e investigación sobre funcionarios públicos.

Escenario C: La oposición gana ambas cámaras Escenario de bloqueo institucional. El Ejecutivo mantiene la facultad de veto presidencial, requiriendo dos tercios de ambas cámaras para ser anulado.

¿A qué hora cierran las urnas el 3 de noviembre?

Los horarios varían según la zona horaria. Los primeros centros de votación cierran en la Costa Este a las 19:00 EST (21:00 hora de Argentina) en estados como Georgia, Indiana y Kentucky. En la Costa Oeste (California, Washington) concluyen a las 23:00 EST (01:00 del miércoles en Argentina), extendiéndose hasta la medianoche de Alaska (02:00 del miércoles en Argentina).

¿Cuándo se proyectan los resultados finales?

Debido al volumen de voto anticipado y por correo, el escrutinio definitivo en estados con márgenes estrechos (como California o Alaska) puede demorarse varios días.

¿Puede la Cámara de Representantes activar un juicio político (Impeachment)?

Sí. La Cámara Baja posee la facultad exclusiva de acusar formalmente a un presidente. Sin embargo, la destitución efectiva exige la aprobación de una mayoría de dos tercios en el Senado.