Debido a la extensión territorial de los Estados Unidos y sus diferentes husos horarios, la apertura de los centros de votación no se produce de manera simultánea.

Las elecciones de Estados Unidos se llevan a cabo este martes 3 de noviembre. Debido a la extensión territorial de los Estados Unidos y sus diferentes husos horarios (que abarcan desde la Costa Este hasta Alaska y Hawái), la apertura de los centros de votación no se produce de manera simultánea.

{{{htmlAmp}}}

En líneas generales, la gran mayoría de las mesas y centros presenciales abren sus puertas entre las 06:00 y las 08:00 de la mañana, hora local de cada estado. Traducido al horario oficial de la República Argentina, los primeros sufragios presenciales comienzan a registrarse a partir de las 08:00 de este martes, a medida que los estados de la Costa Este habilitan los establecimientos educativos y comunitarios.

El cronograma de cierre de urnas: hora por hora en la Argentina

El operativo electoral estadounidense se caracteriza por un cierre de urnas escalonado que avanza de este a oeste a lo largo de seis husos horarios. Para los analistas, medios y ciudadanos que sigan el minuto a minuto desde la Argentina, las referencias clave de cierre (convertidas a hora ART) son las siguientes:

21:00: Cierran los primeros centros en estados clave como Georgia , Indiana, Kentucky, Virginia, Vermont y Carolina del Sur. Es el primer bloque crítico para evaluar las tendencias en el Senado.

21:30 Concluye la votación en Ohio (foco de atención por su elección especial) y Carolina del Norte .

22:00: Se produce una de las olas más masivas con el cierre en estados densamente poblados como Pensilvania , Florida, Misuri, Illinois y partes de Texas .

23:00: Cierran los comicios en estados del centro y oeste, incluyendo zonas de Iowa , Kansas y Minnesota .

00:00 y 01:00 del miércoles: Finaliza la votación en los grandes bastiones de la Costa Oeste como California y Washington.

02:00 del miércoles: Cierran los últimos centros de votación en Alaska, marcando el final formal de la jornada electoral en todo el país.

¿Cuándo se conocerán los primeros resultados oficiales?

Los primeros datos preliminares y proyecciones de medios de comunicación (bocas de urna y conteos rápidos) comienzan a publicarse de manera inmediata a partir del cierre de los primeros colegios electorales (21:00).

Sin embargo, es necesario tener en cuenta las siguientes salvedades técnicas sobre el escrutinio: