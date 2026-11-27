El 29 de noviembre de 2026 se realizarán elecciones generales en España para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado, que luego definirá al nuevo presidente. Los españoles que viven en Argentina o que se encuentran temporalmente en el país pueden participar desde el exterior, siempre que cumplan ciertos requisitos y respeten los plazos que fijó el Consulado General de España en Buenos Aires.

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¿Quiénes pueden votar desde Argentina?

Hay dos grupos de ciudadanos habilitados para votar, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de España:

Residentes en la demarcación consular (voto CERA): personas de nacionalidad española con alta como residentes que figuren en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).

personas de como residentes que figuren en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). No residentes (voto ERTA): españoles que están temporalmente en el país, figuran en el censo electoral de residentes en España y constan como no residentes en el Registro de Matrícula Consular. Para este grupo, el plazo para pedir la documentación electoral venció el 31 de octubre.

Elecciones en España 2026: cómo votar desde Argentina (Foto: Reuters)

Los residentes inscriptos en el CERA ya no necesitan presentar una solicitud previa. La documentación electoral se envió por correo postal al domicilio de inscripción a fines de octubre y principios de noviembre. El primer envío incluye los sobres y los certificados de inscripción en el censo. En un segundo envío llegan las papeletas. Hay dos modalidades de voto:

Por correo postal

En persona

Cronograma de elecciones: cómo y cuándo votar desde Argentina

El Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires compartió el cronograma electoral con las fechas claves para votar desde Argentina: