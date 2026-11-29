Las elecciones en España 2026 se celebran este domingo 29 de noviembre, tras el anticipo que definió el presidente Pedro Sánchez al disolver las Cortes Generales después de que el Partido Popular (PP), Vox y Junts rechazaran en el Congreso dos decretos sobre vivienda. Los españoles votarán para renovar el Congreso de Diputados y el Senado, que luego definirá al nuevo presidente.

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Elecciones en España 2026: los partidos y candidatos

Las encuentras posicionan entre las fuerzas más destacadas de los comicios, al PSOE de Pedro Sánchez, que busca la reelección, y al Partido Popular, que lidera el candidato de centro derecha Alberto Núñez Feijóo. En detalle, las fuerzas y candidatos que compiten son:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): Pedro Sánchez intenta lograr una nueva investidura.

intenta lograr una nueva investidura. Partido Popular (PP): la principal fuerza de la oposición lleva como candidato a Alberto Núñez Feijóo.

la principal fuerza de la oposición lleva como candidato a Vox: el espacio de extrema derecha es encabezado por Santiago Abascal.

el espacio de extrema derecha es encabezado por Frente Amplio: la alianza que integran Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns postula a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona.

la alianza que integran Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns postula a exalcaldesa de Barcelona. Podemos: compite por separado, con la eurodiputada y exministra Irene Montero.

También participan fuerzas regionales e independentistas, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, de Cataluña; EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), del País Vasco; y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), de Galicia.

Crisis de vivienda: el tema que marcó la campaña

Los comicios de este año en España están atravesados por la crisis de la vivienda, en un contexto marcado por las protestas y por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, quien finalmente falleció. También, otro de los ejes centrales es la migración: la derecha acusó al Gobierno de permitir una "invasión migratoria", mientras Sánchez advirtió que esas fuerzas son una "amenaza" para la democracia.

El oficialismo también llega condicionado por las causas de corrupción que afectan a su entorno y por las tragedias ferroviarias de este año. En plena campaña, Sánchez anunció además una suba del 5,3% del salario mínimo. La campaña finaliza este viernes 27 de noviembre y comienza la veda de cara al domingo 29.

Cómo es el sistema de votación en España

Los ciudadanos españoles no eligen de forma directa al presidente del Gobierno. Votan a los integrantes del Parlamento y luego el Congreso de Diputados define quién gobierna. Cada cámara tiene su propia modalidad:

Congreso de los Diputados: se vota una lista cerrada presentada por cada partido. La Cámara tiene 350 bancas.

se vota una lista cerrada presentada por cada partido. La Cámara tiene 350 bancas. Senado: el elector marca a los candidatos de su preferencia, hasta el máximo permitido en su distrito.

Para elegir diputados, el país se divide en 52 circunscripciones: las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La Comunidad de Madrid es la que más bancas aporta, con 38, seguida por Barcelona, con 32.

Qué es el método D'Hondt: cómo se reparten las bancas

Las bancas del Congreso se asignan por separado en cada circunscripción, por lo que el porcentaje nacional de un partido no determina de forma directa cuántos diputados obtiene.

Primero quedan afuera las listas que no alcanzan el 3% de los votos válidos en el distrito.

Después, los votos de las restantes se dividen por 1, 2, 3 y así sucesivamente. Las bancas son para los resultados más altos.

Cómo se elige al presidente del Gobierno de España

Una vez constituidas las cámaras, el rey propone un candidato, que debe someterse a la votación de investidura en el Congreso.

Primera votación: necesita mayoría absoluta , es decir, al menos 176 votos a favor.

necesita , es decir, Segunda votación: si no la consigue, le alcanza con la mayoría simple (más votos a favor que en contra).

Por eso, ser el partido más votado no garantiza llegar al Gobierno: las alianzas y los apoyos parlamentarios pueden ser decisivos. En estos comicios, se considera que será clave la alianza a la que puedan llegar el PP y el VOX.

Cronograma electoral: las fechas clave para la definión del presidente