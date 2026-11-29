El escrutinio de las elecciones generales de España de este 29 de noviembre avanzó al 30% en el Congreso de los Diputados, en una jornada con una participación histórica que trepó hasta el 78,70% y mantiene bajo observación la proyección de Partido Popular (PP) y Vox rumbo a la mayoría absoluta con 176 escaños sobre 350.

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Este domingo un total de 38.728.356 de ciudadanos fueron llamados a las urnas, de los cuales 2.769.645 residen en el extranjero. Pedro Sánchez aspira a seguir en el Palacio de la Moncloa, pero debe obtener un buen resultado del PSOE, el Frente Amplio y de las autonómicas e izquierda.

Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo (PP) debía sumar con Santiago Abascal (Vox) para llegar a la presidencia.

¿Cómo marcha el recuento al 30% y qué muestra la participación récord?

El recuento continúa moviéndose mesa a mesa tras un inicio nocturno en el que el Partido Popular (PP) tomó la delantera en los primeros cortes (con 128 escaños al 10,47% y 131 al 12,57%), seguido por el PSOE (113), Vox (47) y Frente Amplio (13).

Participación histórica del 78,70%: La jornada electoral batió marcas en cada tramo —tras un 45,75% a las 14:00 horas y un 68,02% a las 18:00 horas, unos 15 puntos por encima de 2023— y escaló al 78,70%, consolidando una concurrencia sin precedentes en la historia democrática reciente de España.

Voto por correo y cómputo definitivo: A la votación presencial se sumaron 1.012.033 votos por correo admitidos por Correos, mientras el escrutinio provisional de esta noche se completará con el voto de los residentes en el extranjero en el escrutinio general a partir del 4 de diciembre.

El 78,70% de la ciudadanía votó este domingo en las elecciones de España (Foto: EFE).

Ahora, con el 40% escrutado, el PP es el más votado y obtiene 133 diputados de los 350 con los que cuenta el Congreso. Con los 49 de Vox y los 2 de UPN superaría la mayoría absoluta, que está en 176 escaños. Estos son los resultados de cada partido:

PP: 133 escaños

PSOE: 119 escaños

Vox: 49 escaños

Frente Amplio: 10 escaños

ERC: 11 escaños

EH Bildu: 7 escaños

Junts: 5 escaños

PNV: 3 escaños

Compromís 3 escaños

Adelante Andalucía: 4 escaños

UPN: 2 escaños

Coalición Canaria: 2 escaños

BNG: 2 escaños

El PP se encamina a la mayoría en Diputados. (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué proyecta la suma de PP y Vox rumbo a la mayoría absoluta?

El umbral de los 176 escaños para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados define el pulso político de la noche: en los cortes iniciales del recuento nocturno, la suma de PP y Vox rondó el límite de esa mayoría (con 175 bancas al 10,47% y 178 al 12,57%), mientras que los sondeos de cierre situaban a la derecha en un margen estrecho en torno a los 171–172 escaños centrales.

Cada fracción de escrutinio tras el 14,88% determina si PP y Vox consolidan o ceden bancas respecto de los 176 diputados necesarios para gobernar sin depender de fuerzas territoriales.

El PSOE, Frente Amplio y los partidos autonómicos (ERC, EH Bildu, Junts, PNV, BNG y Adelante Andalucía) disputan el resto de las 350 bancas, decisivas si la suma de las derechas queda corta o ajusta su ventaja.

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