Las encuestas indican que difícilmente alcance la mayoría absoluta en solitario y que su futuro puede depender de Vox.

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"A guapo dicen que me gana (Pedro) Sánchez y a fuerte, eso sí, me gana (el líder de Vox, Santiago) Abascal". Con esa frase, pronunciada frente a cámara en un video titulado "Carta a la ciudadanía" y compartido en su cuenta de X en el cierre de la campaña hacia las elecciones generales del domingo 29 de noviembre en España. Alberto Núñez Feijóo buscó convertir sus "debilidades" en "fortalezas". El líder del Partido Popular (PP) vuelve a intentar llegar a La Moncloa entre promesas de ajuste, polémicas de campaña y la sombra de un pacto con Vox.

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En el mismo mensaje enumeró: "No, no hablo inglés, ni me lo enseñaron en la escuela, ni aprendí a hablarlo después. No sé montar a caballo, no juego bien al baloncesto, no voy a festivales". Así, se presentó como un dirigente sin poses, hincha del Deportivo La Coruña por su padre y del Real Madrid por su hijo, con 65 años a cuestas y sin ganas de que lo jubilen.

Detrás de ese tono cercano asoma el dilema del candidato del PP en su carrera hacia las urnas. Feijóo exhibe un historial electoral singular: nunca perdió una elección —encadenó cuatro mayorías absolutas en Galicia y encabezó la lista más votada en 2023—, pero ganar no le bastó para gobernar en España, ya que entonces no reunió los apoyos parlamentarios para ser investido y facilitó la continuidad de Sánchez. Ahora vuelve a intentarlo apoyado en su reputación de gestor metódico y previsible, aunque choca con una contradicción que erosiona su fama de moderado: las encuestas indican que difícilmente alcance la mayoría absoluta en solitario y que su futuro puede depender de Vox, con quien su partido ya cogobierna en varias comunidades autónomas y a la que fue acercándose en el discurso y en su plataforma.

El niño de Os Peares y el cabezal de la abuela Eladia

Para explicar su obsesión por el orden y el control de los números, el periodista Fran Balado —en su libro El viaje de Feijóo: El niño de aldea que nunca perdió unas elecciones— arranca en Os Peares, una aldea gallega entre Ourense y Monforte de Lemos marcada por una rareza administrativa: allí no manda un solo intendente —o alcalde, en términos españoles—, sino cuatro distintos, y para calcular cuántos vecinos viven allí hay que sumar padrones de cuatro municipios.

Alberto creció como hijo mayor de Saturnino Núñez —trabajador de obras hidráulicas— y Sira Feijóo —quien heredó el almacén familiar—, y mantuvo un lazo estrecho con su abuela Eladia. Cuando ella murió, cuenta el libro, Feijóo se quedó con el viejo cabezal de su cama y lo mudó consigo a cada destino: de Santiago de Compostela a Madrid y otra vez a Galicia.

El 10 de septiembre de 1971, el mismo día en que cumplía diez años, sus padres lo acompañaron a la estación de tren con una valija rumbo al internado de los hermanos maristas en León. Allí incorporó un método de estudio riguroso que luego trasladó a Derecho y a las oposiciones —los concursos públicos para acceder a cargos estatales en España—. Balado detalló que, cuando estudiaba once horas por día para la carrera judicial, su padre perdió el trabajo y la apretada situación familiar lo obligó a abandonar esa preparación para concursar por una plaza en la administración gallega; sus colaboradores sostienen que esa vivencia lo sensibilizó ante el desempleo, aunque ya en el poder aplicaría políticas de ajuste y recorte del gasto público.

¿Cómo pasó Feijóo de votar a Felipe González a ser delfín de Manuel Fraga en el PP?

Antes de encarnar a la derecha tradicional española, el joven funcionario que ingresó en 1985 a la Consellería de Facenda (secretaría de Hacienda) de la Xunta de Galicia no tenía militancia partidaria. De hecho, llegó a votar al dirigente socialista Felipe González y defendió mejoras laborales para los trabajadores interinos de la administración, reclamo por el que conversó en 1987 con un entonces joven vicepresidente gallego, Mariano Rajoy.

Su salto político llegó en 1990 de la mano de José Manuel Romay Beccaría, dirigente cercano al histórico líder conservador y exministro franquista Manuel Fraga y su principal padrino político. Tras dudar por desconfianza hacia la política partidaria, Feijóo aceptó la secretaría general técnica de Agricultura y acompañó a Romay a Sanidade (Salud) en Galicia y, tras el triunfo de José María Aznar en 1996, a Madrid para dirigir el Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Allí gestionó a unos 168.000 trabajadores y, según el testimonio del exdirector general Rafael Matesanz, recortó casi a la mitad la espera media quirúrgica hasta los 67 días y redujo drásticamente a quienes aguardaban más de seis meses, aunque hacia el cierre de su paso por el organismo el volumen total de listas de espera volvió a acercarse a niveles previos.

En 2000, el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos lo puso al frente de Correos para reestructurar la empresa pública y sumar su perfil de gestión. Recién entonces, tras un llamado del barón provincial de Ourense José Luis Baltar, se afilió al PP. Tres años después volvió como conselleiro a Galicia y en 2006 ganó las primarias para suceder a Fraga al frente del PP gallego, cerrando el congreso con una frase de lealtad absoluta hacia el fundador: "No sé si soy, dentro de sus apóstoles, San Pedro, San Juan o el señor Santiago, pero le digo una cosa, don Manuel: yo nunca seré Judas".

¿Cómo gobernó Feijóo en Galicia?

De la austeridad en la Xunta a los cuatro triunfos seguidos en Galicia

Quienes trabajaron cerca de Feijóo describen un estilo de mando vertical basado en la exigencia constante y el control de los detalles.

Balado relata que, durante su primera legislatura al frente de la Xunta, ordenó cambiar las carpetas oficiales a impresión en blanco y negro porque resultaba más barata que el color —un ahorro mínimo en el presupuesto, pero pensado para marcar un espíritu de austeridad—. En su gabinete recuerdan que hasta racionaban las lapiceras y una asesora contó que la reprendió en privado por tirar una hoja con una cara libre.

Entre 2009 y 2022, Feijóo encadenó cuatro mayorías absolutas seguidas en Galicia. Aun así, su triunfo de 2009 frente al bipartito de socialistas y del BNG le dio oxígeno a Rajoy al frente del PP nacional. Tres años después, en 2012, adelantó las elecciones autonómicas para evitar que el ajuste impulsado desde el gobierno central desgastara su gestión.

Ese recorrido en Galicia estuvo atravesado también por golpes políticos que sus rivales no dejaron pasar:

La foto con Marcial Dorado, los incendios y el desembarco en Madrid

La foto con Marcial Dorado : El 31 de marzo de 2013, El País publicó en portada fotos de mediados de los años noventa en las que un joven Feijóo aparecía en un yate de vacaciones junto a Marcial Dorado, contrabandista gallego condenado años después a trece años de cárcel por narcotráfico . Feijóo afirmó que desconocía sus actividades ilícitas, dijo que su trato no fue "ni ancho ni estrecho" y aseguró que cortó contacto al conocer sus causas judiciales.

: El 31 de marzo de 2013, El País publicó en portada fotos de mediados de los años noventa en las que un joven Feijóo aparecía en un yate de vacaciones junto a Marcial Dorado, . Feijóo afirmó que desconocía sus actividades ilícitas, dijo que su trato no fue "ni ancho ni estrecho" y aseguró que cortó contacto al conocer sus causas judiciales. Incendios y protestas sanitarias: Balado recuerda que en 2006, durante una grave ola de incendios forestales en Galicia, Feijóo posó con camisa blanca y zapatos náuticos sosteniendo una manguera de jardín frente a rescoldos en Meis —una imagen que él mismo admitió años después como "una forma de meter la pata bastante intensa"—, y que en 2015 más de 100.000 personas salieron a la calle en Vigo contra su gestión sanitaria y las fallas en el hospital Álvaro Cunqueiro.

frente a rescoldos en Meis —una imagen que él mismo admitió años después como "una forma de meter la pata bastante intensa"—, y que en 2015 más de 100.000 personas salieron a la calle en Vigo contra su gestión sanitaria y las fallas en el hospital Álvaro Cunqueiro. Tras rechazar en 2018 la sucesión de Rajoy entre lágrimas en un hotel de Santiago —donde su equipo preparó dos discursos y dos carteles distintos hasta último minuto, según relató Balado—, Feijóo desembarcó en Madrid en abril de 2022. Lo hizo tras la crisis interna que derribó a Pablo Casado tras su choque con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siendo proclamado líder nacional del PP con el 98,35 % de los votos.

¿Qué propone Feijóo? Recorte del gasto, mano dura y chau a la Ley de Memoria Democrática

Para este 29 de noviembre, Feijóo presentó el programa "Reconstrucción Nacional", un documento de 249 medidas organizado en cuatro ejes: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la Nación y recuperar la ambición. La propuesta mezcla recorte del gasto y baja de impuestos con endurecimiento penal, control migratorio y revisión de políticas sociales y de memoria.

Ajuste, impuestos y vivienda : Plantea una auditoría del gasto en cien días, menos ministerios y altos cargos, y derogar tres normas vigentes por cada nueva regulación. También propone eximir del IRPF a quienes cobren el salario mínimo, reducir ese impuesto de los 18 a los 35 años durante cuatro años y llevar al 0 % el IVA de los alimentos básicos. En vivienda, apunta a derogar la Ley de Vivienda para liberar alquileres, construir un millón de pisos y desalojar ocupaciones ilegales —u okupas— en 48 horas.

: Plantea una auditoría del gasto en cien días, menos ministerios y altos cargos, y derogar tres normas vigentes por cada nueva regulación. También propone eximir del IRPF a quienes cobren el salario mínimo, reducir ese impuesto de los 18 a los 35 años durante cuatro años y llevar al 0 % el IVA de los alimentos básicos. En vivienda, apunta a derogar la Ley de Vivienda para liberar alquileres, construir un millón de pisos y desalojar ocupaciones ilegales —u okupas— en 48 horas. Fronteras, seguridad y justicia : Propone una autoridad única migratoria, refuerzo con las Fuerzas Armadas en Ceuta, Melilla y Canarias, devoluciones rápidas y prohibición de regularizaciones masivas. También pide exigir un compromiso de integración y prohibir el burka y el niqab en la vía pública, además de endurecer las penas por multirreincidencia y cambiar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

: Propone una autoridad única migratoria, refuerzo con las Fuerzas Armadas en Ceuta, Melilla y Canarias, devoluciones rápidas y prohibición de regularizaciones masivas. También pide exigir un compromiso de integración y prohibir el burka y el niqab en la vía pública, además de endurecer las penas por multirreincidencia y cambiar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Derogar la Ley de Amnistía : Implica dejar sin efecto la norma aprobada por el oficialismo para extinguir responsabilidades penales, administrativas y contables vinculadas al procés independentista catalán, incluido el referéndum de 2017. Es uno de los puntos más sensibles de la polarización española y de los acuerdos del PSOE con el independentismo.

: Implica dejar sin efecto la norma aprobada por el oficialismo para extinguir responsabilidades penales, administrativas y contables vinculadas al procés independentista catalán, incluido el referéndum de 2017. Es uno de los puntos más sensibles de la polarización española y de los acuerdos del PSOE con el independentismo. Derogar la Ley de Memoria Democrática y reemplazarla por una "Ley de Concordia": Supone anular el marco actual sobre memoria histórica, reparación a víctimas del franquismo y búsqueda e identificación de desaparecidos. En su lugar, plantea una norma centrada en el consenso de la Transición de finales de los setenta y en la investigación histórica sin ese enfoque. El programa suma además la derogación de la Ley de Eutanasia —anunciada en campaña y luego aclaró que proponía una nueva norma que conservaría las partes que considerara correctas e incorporaría garantías para una "vida digna"—, la vuelta del delito de sedición, cambios en la Ley Trans y el reemplazo de la LOMLOE.

Los elogios económicos a Milei, el pacto con Vox y los cruces del cierre de campaña

Aunque el politólogo Antón Losada lo definió como "un conservador de toda la vida, de la cuerda de Rajoy", Feijóo calibró su discurso frente a la derecha más dura. Respecto a Javier Milei, tomó distancia de su estilo verbal y sus ataques a Sánchez —dijo no compartir "ni el lenguaje ni la forma", pero avaló su rumbo económico al afirmar que, "objetivamente, con las estadísticas en la mano, lo que ha hecho es rebajar la pobreza de millones de argentinos", lo calificó como "bastante más sensato" que el peronismo y el kirchnerismo y respaldó los encuentros institucionales de Ayuso con el presidente argentino. A pesar de esos elogios económicos y de su respaldo a Ayuso, Feijóo no se reunió con Milei durante los viajes del mandatario argentino a España (incluida su visita de octubre de 2026 y su paso por Madrid para la XXX Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2026).

En el plano interno, ante la probable falta de mayoría absoluta, Feijóo evitó cerrar la puerta a un gobierno de coalición con Vox, defendió los pactos autonómicos ya existentes (como en Aragón, Extremadura, Castilla y León o Andalucía). Defendió esas coaliciones y, en una entrevista con el creador de contenido Plex, aseguró que en ellas "no ha pasado nada grave"que allí "no ha pasado nada grave" y resumió su postura con la frase: "Siempre me sentiré más cerca de Abascal que de Otegi".

Sin embargo, esos pactos ya tuvieron consecuencias concretas. Según Cadena SER, en Aragón se suprimió el Fondo de Cooperación al Desarrollo y en Castilla y León el presupuesto contempló una reducción de fondos para cooperación y agentes sociales. Las formaciones también impulsaeon cambios en políticas de memoria en distintos territorios.

La recta final hacia las urnas estuvo marcada por varios cruces de alto impacto consignados por la prensa española:

El "usted, calladita" a Ada Colau : En el debate a cuatro del 26 de noviembre, ante el reproche de la candidata de Frente Amplio por mantener como diputado al exmandatario valenciano Carlos Mazón tras la gestión de las inundaciones de la DANA de 2024, Feijóo se llevó el dedo a los labios y le dijo "Y usted, calladita". Tras pedir disculpas si molestó al salir del canal, al día siguiente redobló el ataque en un acto acusando a sus rivales de haber estado "calladitos y calladitas" frente a la corrupción.

: En el debate a cuatro del 26 de noviembre, ante el reproche de la candidata de Frente Amplio por mantener como diputado al exmandatario valenciano Carlos Mazón tras la gestión de las inundaciones de la DANA de 2024, Feijóo se llevó el dedo a los labios y le dijo "Y usted, calladita". Tras pedir disculpas si molestó al salir del canal, al día siguiente redobló el ataque en un acto acusando a sus rivales de haber estado "calladitos y calladitas" frente a la corrupción. Dudas sobre el voto exterior y la Ley de Nietos: Cuestionó el resguardo en cajas de cartón en consulados de votos ligados a nacionalizaciones por la Ley de Memoria Democrática —una medida cautelar ordenada por el Tribunal Supremo para más de 163.000 inscritos mientras se resuelven recursos— y afirmó que "Sánchez y la limpieza electoral son conceptos bastante contradictorios", lo que el oficialismo leyó como una siembra de sospechas ante un eventual revés.

La baja en TVE y el fantasma de 2023: el Partido Popular dio de baja una entrevista que Feijóo tenía prevista con la periodista Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1, el ciclo matinal de la televisión pública española (TVE). La decisión se leyó como una jugada para evitar un cruce incómodo: en julio de 2023, durante la campaña anterior, la conductora lo había contradicho al aire por los datos que dio sobre la actualización de las jubilaciones (pensiones), un episodio que se volvió viral y quedó como un antecedente sensible para el comando del PP.

el Partido Popular dio de baja una entrevista que Feijóo tenía prevista con la periodista Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1, el ciclo matinal de la televisión pública española (TVE). La decisión se leyó como una jugada para evitar un cruce incómodo: en julio de 2023, durante la campaña anterior, la conductora lo había contradicho al aire por los datos que dio sobre la actualización de las jubilaciones (pensiones), un episodio que se volvió viral y quedó como un antecedente sensible para el comando del PP. El desafío de renunciar si no llega a la presidencia: En el tramo final, Feijóo lanzó una apuesta fuerte: prometió que, si no logra ser investido presidente del Gobierno, dejará su banca de diputado nacional y renunciará a sus fueros, y retó a Pedro Sánchez a asumir el mismo compromiso.

En el tramo final, Feijóo lanzó una apuesta fuerte: prometió que, si no logra ser investido presidente del Gobierno, dejará su banca de diputado nacional y renunciará a sus fueros, y retó a Pedro Sánchez a asumir el mismo compromiso. La vara de medir que le exigió la oposición: Sus adversarios políticos tomaron ese gesto de responsabilidad institucional para devolverle dos críticas: le reprocharon que mantenga como diputado y con fueros al exmandatario Mazón, y le recordaron que meses antes había defendido hablar de "violencia intrafamiliar" en lugar de violencia machista (término impulsado por sectores de ultraderecha que luego tuvo que corregir en redes).

Sin poses, sin inglés y con la apuesta de renunciar a su banca si no llega a La Moncloa

En su video de cierre, Feijóo admitió que lee muchos papeles y pocas novelas, y que usa el celular más de la cuenta —un mal ejemplo frente a su hijo de nueve años—. También reconoció que extraña a su familia de Galicia cuando está en Madrid, y que no canta, no baila ni besa a su pareja Eva Cárdenas en los actos. "No aparco ni abandono a la gente que me ha acompañado", prometió antes de pedir "una oportunidad" para que "la gestión" reemplace a la "frivolidad". Este domingo 29 de noviembre, el dirigente que nunca perdió una elección sabrá si su promesa de no fallar alcanza para llegar a La Moncloa o si el camino hacia el poder exige pagar un precio mayor del que admite.