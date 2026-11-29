La página resultados.29neleccionesgenerales.es y la aplicación móvil Elecciones Generales 29N ofrecen información en tiempo real sobre todo el proceso.

Los primeros datos oficiales de escrutinio provisional de las elecciones generales en España del domingo 29 de noviembre de 2026 (29N) se difunden a partir de las 21:00 hora peninsular española (17:00 en Argentina) en la web resultados.29neleccionesgenerales.es y en la aplicación móvil Elecciones Generales 29N. Una hora antes, a las 20:00 hora peninsular (16:00 en Argentina), cierran las urnas en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla y se publican los primeros sondeos a pie de urna en televisión, mientras que Canarias cierra a las 20:00 hora canaria (las 21:00 en la Península).

{{{htmlAmp}}}

Cronograma clave de la jornada electoral del 29N

La votación se desarrolla durante once horas ininterrumpidas con hitos fijos para participación, cierre de mesas y recuento:

9:00 hora peninsular (5:00 en Argentina): Abren los colegios electorales tras la constitución de las mesas.

10:30 hora peninsular (6:30 en Argentina): Primera intervención informativa de la jornada sobre el inicio de la votación y la constitución de mesas.

14:00 hora peninsular (10:00 en Argentina): Primer avance oficial de participación, con comparecencia informativa prevista a las 14:30.

18:00 hora peninsular (14:00 en Argentina): Segundo avance de participación, seguido de su presentación pública a las 18:30.

20:00 hora peninsular (16:00 en Argentina): Cierran las urnas en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla —quienes ya estén dentro del local o en sus accesos pueden votar— y arranca el escrutinio público mesa por mesa. También se publican sondeos de seguimiento o a pie de urna en medios españoles.

21:00 hora peninsular (17:00 en Argentina): Cierran los colegios en Canarias (20:00 hora local canaria) y comienzan a difundirse los primeros resultados provisionales a medida que avanzan las actas.

Alrededor de las 22:30 hora peninsular (18:30 en Argentina): Comparecencia oficial en streaming de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para detallar el avance del escrutinio provisional.

Instancia Hora peninsular (España) Hora en Argentina Qué ocurre Apertura de urnas 9:00 5:00 Comienza la votación en todo el país. Primer parte de constitución 10:30 6:30 Primera intervención sobre inicio y mesas. Primer avance de votos 14:00 (rueda 14:30) 10:00 Primer dato oficial de participación. Segundo avance de votos 18:00 (rueda 18:30) 14:00 Segunda actualización de participación. Cierre peninsular y sondeos 20:00 16:00 Cierra Península/Baleares/Ceuta/Melilla; empiezan recuentos en mesa y encuestas. Cierre canario y datos oficiales 21:00 17:00 Cierra Canarias; arrancan los resultados provisionales. Rueda de balance provisional 22:30 18:30 Comparecencia de Elma Saiz y Grande-Marlaska con el escrutinio.

¿Por qué el recuento nocturno es provisional y cuándo hay resultados definitivos?

Los datos difundidos durante la noche del domingo 29 de noviembre son provisionales. Los municipios pequeños suelen cerrar su recuento antes que las grandes ciudades, donde hay más mesas y mayor peso en el reparto de escaños del Congreso de los Diputados y el Senado, por lo que los porcentajes y mayorías pueden moverse entrada la madrugada según lo ajustada que resulte la contienda.

El escrutinio general oficial queda en manos de las juntas electorales provinciales entre el 4 y el 7 de diciembre de 2026, instancia en la que se revisan las actas y se incorpora el voto de los residentes en el extranjero —un factor que en comicios anteriores ya modificó el reparto del último escaño en circunscripciones disputadas—. Tras ello, las nuevas Cortes Generales quedan convocadas para constituirse el 23 de diciembre de 2026 a las 10:00, abriendo luego el proceso de investidura.

¿Dónde seguir el minuto a minuto y los datos oficiales?

Para seguir la jornada electoral desde Argentina o desde España con información verificada, conviene combinar canales institucionales y coberturas periodísticas: