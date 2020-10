Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue diagnosticado COVID-19 positivo. Por eso, luego de presentar algunos síntomas como fatiga y fiebre alta, fue trasladado por precaución al hospital militar Walter Reed. La idea es que se mantenga en el establecimiento para evitar complicaciones y tratarlo rápidamente, principalmente por formar parte del grupo de riesgo.

Luego de ser internado en la institución sanitaria, dejó un mensaje en redes sociales. Recordemos que en la tarde del viernes salió caminando sin inconvenientes de la Casa Blanca y esta vez, luego de agradecerle a los profesionales médicos, se mostró en buena forma a pesar de la preocupación. "Vine aquí, no me sentía bien, ahora me siento mucho mejor. Estoy trabajando duro para volver, tengo que volver, porque tenemos que hacer a América grandiosa de nuevo", comenzó.

Al mismo tiempo, Trump dejó en claro que pronto estará de vuelta porque busca finalizar la campaña y repetir los números que están haciendo de cara a las elecciones, de los cuales dijo estar orgulloso. "Esto es algo que me pasó, que le pasó a millones de personas en todo el mundo y estoy peleando por ellos. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vamos a vencer a este coronavirus, o como quieran llamarlo", manifestó.

Más allá de sus mensajes pensando en sus electores, de cara al 3 de noviembre, avisó: "Estoy sintiéndome bien, no sé qué pasará en los próximos días, ese es la verdadera prueba. Veremos qué pasa. Quiero agradecerles por todo el apoyo, aprecio todo lo que dijo la gente de Norteamérica y no lo olvidaré. También quiero agradecerles a los líderes del mundo por sus condolencias". Y agregó: "No tuve elección, no podía quedarme en la Casa Blanca y encerrarme allí. No puedo hacer eso, tengo que estar en el frente de batalla. Esto es América, el mejor país del mundo y el más poderoso, no puedo estar encerrado en mi habitación. Como líder, debo confrontar a los problemas. Ningún buen líder habría hecho eso".

Por último, en relación a la salud de Melania Trump (50), contó que está muy bien, que lo está llevando "como estadísticamente lo hace la gente joven" y hasta hizo bromas dejando entrever que se llevan pocos años. "Vamos a tener buenos resultados, los próximos días lo sabremos con seguridad. Agradezco a todo el mundo por su amor", sentenció. Recordemos que el próximo 15 de octubre estaba programado el segundo debate en la ciudad de Miami que todavía no fue cancelado. En los próximos días, el mandatario continuará su campaña de forma virtual hasta ser dado de alta.

El mensaje completo: