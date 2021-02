El candidato presidencial cercano a Rafael Correa, Andrés Arauz, se declaró ganador en las elecciones en Ecuador. Lo hizo ni bien se cerró la votación y minutos antes de que haya cifras oficiales.

Arauz aseguró a través de redes sociales que fue un triunfo contundente frente a al candidato de derecha, el empresario Guillermo Lasso. "Triunfo contundente en todas las regiones de nuestro bello país. Nuestra victoria es de 2 a 1 frente al banquero. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano por esta fiesta democrática. Esperaremos los resultados oficiales para salir a festejar", tuiteó el joven economista.

Por otro lado, los sondeos de boca de urna dan como ganador a Arauz con 35% y 36% frente a Lasso que, según las encuestas, está cerca del 21%. De confirmarse estos datos publicados por los canales de televisión Telesur y Ecuavisa, ninguno de los dos candidatos obtendría la mayoría absoluta de votos válidos ni el 40% de los sufragios.

Si bien no hay datos oficiales, por el momento la duda es saber si Arauz alcanzó la diferencia de 10% sobre la segunda fuerza, necesarios para alzarse con el triunfo en primera vuelta. En medio de la alegría por los primeros resultados no oficiales, desde la campaña de Arauz aún no abandonan la esperanza de ganar sin ir a balotaje.

Según pudo recoger Telam, Guillaume Long reveló: "Creemos que hay que esperar los resultado oficiales. Los sondeos de boca de urna a menudo se quedan cortos por el voto oculto. Pero de todas maneras, el triunfo que adelantan los boca de urna muestran un triunfo con un mayor margen de diferencia con el segundo candidato de lo que esperamos".