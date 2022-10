Elecciones en Brasil 2022: el minuto a minuto del balotaje entre Lula da Silva y Bolsonaro

Se espera que la tendencia definitiva esté después de las 20:30hs. Por la manera en que se cargan los votos, Bolsonaro comenzó arriba en el escrutinio y podría mantenerse esa tendencia por varias horas.

El presidente Jair Bolsonaro se enfrenta al líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, este domingo en el balotaje más crucial de la historia reciente de Brasil. La jornada electoral estuvo marcada por las denuncias que hizo el PT, en las que apuntó a la Policía Caminera Federal, que depende del gobierno de Bolsonaro, por detener a quienes se dirigían en colectivos a los distintos colegios para emitir sus votos y, aunque no les bloqueron indefinidamente el paso, si generaron importantes retrasos en todo el país, especialmente en las zonas donde el ex mandatario es más popular.

Los integrantes de la campaña de Lula pidieron la detención del jefe de la Policía Caminera Federal, Silvinei Vasques ante el Tribunal Supremo Electoral, ya que el funcionario había desoído una ordenen de esa misma corte para cancelar todas las operaciones en las rutas. Sin embargo, el tribunal decidió hacía la tarde bajarle el tono a las denuncias de la oposición y dijo que los retrasos no afectaron a la votación de ninguna de las dos campaña.

Más allá de cuál sea el resultado final, Bolsonaro estará al frente en el conteo entre dos y tres horas. Esto es así porque los votos que se contarán primero vienen de estados en donde Bolsonaro es fuerte, especialmente zona sur del país. Esto se vio en la primera vuelta: Bolsonaro llegó a estar hasta 7 puntos encima de Lula, que remontó y terminó 5 por encima. Los estados del Nordeste, bastión del PT, llegarán al final. Como la mayoría de los estados tienen urna electrónica, el conteo será rápido.

18:20 -- Con más del 40% escrutado, la ventaja de Bolsonaro ya es menor a un punto porcentual

La diferencia a favor del presidente Bolsonaro ya es mínima. Con 41,7% de los votos escrutados, se ubica primero con 50,61% y Lula ya le está pisando los talones con 49,39%.

18:05 -- Con más del 30% escrutado, la ventaja de Bolsonaro se achica aún más

El ex presidente Lula continúa achicando la diferencia, aunque aún no dio vuelta la tendencia a favor de Bolsonaro. Este último obtiene 48,94% frente al líder de izquierda, que consigue 51,06% con 30,10% de los votos escrutados.

18:00 -- Datafolha proyecta ganadores en cuatro de los 12 estados que definen gobernadores

Solo 12 estados definen este domingo, en segunda vuelta, a sus gobernadores. Una de las encuestadoras más reconocidas de Brasil, Datafolha, proyectó ganadores para cuatro de ellos. Eduardo Leite, de la socialdemocracia, en Rio Grande do Sul; Wilson Lima, del partido conservador Unión Brasil, en Amazonas; Renato Casagrande del Partido Socialista Brasileño del ex candidato presidencial Ciro Gomes, en Espíritu Santo; y Eduardo Riedel de la socialdemocracia, en Matto Grosso do Sul.

17:45 -- Con más del 16% escrutado, se achica la diferencia

Bolsonaro continúa primero con 51,69% frente a Lula, que obtiene 48,31% con más del 16% de los votos escrutados.

17:30 -- El búnker del PT se va llenando de dirigentes argentinos

Además, de decenas de periodistas y de dirigentes del Partido de los Trabajadores y de fuerzas aliadas, en el búnker de la campaña de Lula se destacaban varias caras conocidas de la política argentina, como el ex director del Banco Nación Claudio Lozano, el diputado nacional Federico Fagioli, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y la senadora Juliana Di Tullio.

17:15 -- Como se esperaba, Bolsonaro lidera el recuento parcial

Con poco más del 1% de los votos escrutado, el presidente Bolsonaro encabeza el recuento parcial con 56,68% frente al 43,32% que consigue el ex mandatario Lula, según la página web de la Justicia Electoral. Como se esperaba, primero se contabilizan regiones de Brasil, donde el candidato a la reelección es amplio favorito, por lo que todos los analistas coinciden en que liderará el escrutinio durante dos o hasta tres horas.

17:00 -- Cerraron las mesas de votación y comenzó el escrutinio

Pese a los pedidos de la oposición de extender el horario por los retrasos causados por la Policía Caminera Federal, el Tribunal Supremo Electoral mantuvo el horario original y los centros de votación cerraron sus puertas en todo el país con las personas que habían llegado hasta las 17. Inmediatamente comenzó el escrutinio oficial.