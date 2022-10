Bolsonaro avisó qué hará si pierde las elecciones en Brasil ante Lula

Jair Bolsonaro dio a conocer qué hará si pierde las elecciones en Brasil. La advertencia del rival de Lula en el debate por la presidencia.

Jair Bolsonaro protagonizó varios momentos picantes en el debate por las elecciones presidenciales en Brasil. En la noche del pasado viernes 28 de octubre, el mandatario se enfrentó a Luiz Inácio Lula Da Silva y dio a conocer qué es lo que hará si pierde el balotaje este domingo en las urnas.

En los estudios de la cadena O Globo, el presidente de Brasil y el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se midieron en un tenso debate que tuvo chicanas, cruces y acusaciones. Y uno de los puntos resaltantes tuvo que ver con la advertencia que hizo el mandatario ultraderechista, quien indicó que si no es reelecto reconocerá la derrota.

Tanto Bolsonaro como Lula se ubicaron en un atril para ubicarse, aunque ambos también tuvieron permiso para poder levantarse y acercarse hacia el otro para poder responder cada pregunta. En dicho marco, el mandatario lanzó: "Se hace difícil discutir con él, con una persona que miente". Y también enfatizó que a él "el mundo" lo recibe "con las manos abiertas". "A Brasil le está yendo muy bien", aseguró. Y resaltó que su gestión "le dio herramientas a los brasileños para la prosperidad".

Lula Da Silva y Jair Bolsonaro protagonizaron un tenso debate en la previa del balotaje en Brasil.

Por otra parte, Lula también acusó a Bolsonaro de "mentiroso" y dejó en claro que durante la administración actual, "Brasil se convirtió en un paria". "¿Cuándo va a resolver Bolsonaro el tema del hambre?", le preguntó el candidato del PT, quien en varias oportunidades le hizo un guiño a la religión -asunto que juega un papel importante en la elección- y se refirió a Dios: "Padre, perdona a los ignorantes". Asimismo, el ex presidente le marcó por qué le ganó la primera elección: "La gente vivió conmigo, por eso me dieron la victoria en el 1er round. Si hay un tipo que sabe cuidar niños, trabajadores, soy yo. Vive ofendiendo a la gente. Y no respeta la Constitución".

El aborto, un tema que dijo presente en el debate presidencial de Brasil entre Lula y Bolsonaro

En uno de los tramos del debate, y consciente de que el asunto del aborto es de gran interés para los sectores religiosos, Lula le recordó a Bolsonaro un discurso en el cual defendía una píldora abortiva en un discurso que tuvo lugar en el Congreso. "Eso fue hace 30 años, Luiz Inácio", se defendió el presidente ultraderechista.

Por su parte, Bolsonaro acusó a Lula de ser "abortista". "Siempre trabajó con eso. Diga que no tiene ningún respeto por la vida humana", Y agregó: "Lula cambia ahora dice que no es abortista. Usted no piensa en la familia ni en los niños". En tanto, el líder del PT le marcó: "Estoy en contra del aborto, mi ex mujer estaba en contra del aborto, mi mujer está en contra del aborto. Tengo cinco hijos, ocho nietos y una bisnieta". Y cerró: "La culpa del aborto sobre usted mismo, a mí no me diga. Quería perdirles disculpas por este comportamiento insano de quien viene gobernando Brasil hace cuatro años".