Elecciones en Brasil 2026: fecha de cuándo se vota para presidente

Brasil celebrará sus elecciones presidenciales en octubre de este año. Se trata de un momento clave para la ciudadanía brasileña que decidirá a su nuevo mandatario; entre los candidatos principales se encuentran el actual presidente Lula da Silva, que busca un cuarto mandato, y el senador Flávio Bolsonaro, quien intenta continuar el legado político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Elecciones en Brasil 2026: cuándo se vota un nuevo presidente

Las elecciones presidenciales de Brasil serán el domingo 4 de octubre. Los ciudadanos deberán acercarse a las urnas para elegir a su nuevo presidente y vicepresidente para el siguiente periodo de cuatro años.

Si la primera vuelta queda peleada, es decir, ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos. El balotaje se realizará en el último domingo del mes: la eventual segunda vuelta será el 25 de octubre, según informó el Tribunal Superior Electoral.

Lula da Silva lidera las encuentas electorales, mientras busca su cuarto mandato

¿Cuál es la modalidad de votación en Brasil?

En los comicios de este año se utilizará la urna electrónica, un sistema que cuenta con dos terminales:

Terminal de la autoridad de colegio electoral: en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar, en algunos modelos, la verificación del ciudadano que va a votar se realiza mediante datos biométricos.

en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar, en algunos modelos, la verificación del ciudadano que va a votar se realiza mediante datos biométricos. El terminal del votante: se trata del sitio donde registra numéricamente el voto.

Elecciones Brasil 2026: quiénes son los candidatos presidenciales

Entre las candidaturas confirmadas para la carrera presidencial, se encuentran:

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT): actual Presidente que buscará la reelección y alcanza su cuarto mandato

(Partido de los Trabajadores - PT): actual Presidente que buscará la reelección y alcanza su cuarto mandato Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL): su padre es el expresidente Jair Bolsonaro

(Partido Liberal - PL): su padre es el expresidente Jair Bolsonaro Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático - PSD)

(Partido Social Democrático - PSD) Romeu Zema (Partido Novo)

(Partido Novo) Renan Santos (Movimiento Missão)

De acuerdo a una encuesta de Nexus/BTG Pactual se tratará de unas elecciones polarizadas donde la disputa central estará entre Lula da Silva y Bolsonaro. La brecha entre ambos candidatos se redujo considerablemente en el último tiempo.

Realizada entre el 31 de julio y el 2 de agosto, sobre una muestra de 2002 personas, con un margen de error del 2%, la encuesta ubica al actual presidente con el 46% de intención de voto, mientras que el derechista acumula una intención del 45%. De mantenerse la tendencia el día de la elección, podría desembocar en una segunda vuelta.