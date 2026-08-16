Flávio Bolsonaro inicia campaña a presidencia de Brasil con promesa de recortar gastos e impuestos, entre otros

El senador Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), prometió un "recorte drástico" en las cuentas ‌públicas en su primer mitin ‌oficial de campaña este domingo, así como más puestos de trabajo y una mejora en la seguridad de los ciudadanos.

En un discurso pronunciado en la playa de Copacabana, en de Río de Janeiro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro arremetió contra el elevado gasto del actual Gobierno, subrayando que el nivel de desembolso ha afectado negativamente a la inflación, las tasas de interés, ​el poder adquisitivo y ⁠la economía en general.

"Voy a aplicar un recorte drástico a partir ‌de enero del año que viene. Habrá recortes en los ⁠impuestos, recortes en la burocracia y recortes ⁠en la corrupción", dijo el candidato.

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Con el lema de que Brasil saldrá adelante bajo su gobierno, Bolsonaro prometió aún más puestos de trabajo para los ⁠brasileños, crear el programa "Mi primera empresa" y un vale para ​que las familias con menos recursos puedan matricular a ‌sus hijos en guarderías privadas.

El candidato ‌del PL llevaba un chaleco antibalas, imitando la actitud de su ⁠padre después de que este sufriera un ataque durante la campaña de 2018, en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.

El sábado, la Policía del Senado Federal informó de que había ejecutado ​una orden de ‌registro y incautación en el marco de una investigación sobre una amenaza dirigida a Flávio Bolsonaro a través de una red social. La operación se llevó a cabo en Juiz de Fora, con la colaboración de la Policía Civil del estado de ⁠Minas Gerais. El candidato tiene previsto viajar a esa ciudad el lunes.

Bolsonaro y el resto de políticos del partido que participaron en el acto hicieron varias referencias al expresidente, que se encuentra en arresto domiciliario. En el mitin del domingo en Copacabana también se utilizó un fragmento de antiguos discursos de Jair Bolsonaro.

Asimismo, abordó el asunto de la seguridad pública, criticando la política de lucha ‌frente a la delincuencia del actual Gobierno y afirmando que, si sale elegido, tratará a las organizaciones criminales como grupos terroristas. Volvió a referirse a la castración química para los delitos violentos y atroces, así como a la reducción de la edad de responsabilidad penal.

"El PCC, el Comando Vermelho y las ‌milicias serán calificados como terroristas. Brasil va a ganar porque el ladrón de móviles se quedará ocho años en la cárcel, como mínimo", dijo ante los ‌asistentes al mitin, la ⁠mayoría vestidos de amarillo y verde.

También hizo hincapié en la protección de las mujeres.

"Quien agreda a una mujer de ​forma cobarde irá a la cárcel... los maltratadores y los violadores de mujeres y niños se pudrirán en la cárcel y solo saldrán después de someterse a la castración química".

(Por Rodrigo Viga Gaier; edición de Paula Arend Laier)