Trump está muy frustrado con Canadá por el comercio, según asesor de la Casa Blanca

24 oct (Reuters) -El presidente Donald Trump está frustrado con Canadá por unas negociaciones comerciales que no han ido bien, dijo este viernes Kevin Hassett, asesor de la Casa Blanca, después de que el mandatario estadounidense cortó las conversaciones comerciales entre ambos países.

"Creo que la frustración se ha acumulado con el tiempo", dijo Hassett, director del Consejo Económico Nacional, a periodistas en la Casa Blanca. "Ha sido muy difícil negociar con los canadienses".

Consultado por detalles concretos, Hassett citó una "falta de flexibilidad".

Trump dio por terminadas las conversaciones comerciales a última hora del jueves, culpando a un anuncio de la provincia de Ontario en el que aparecía una grabación del republicano Ronald Reagan hablando de las virtudes del libre comercio.

El presidente estadounidense acusó el viernes a Canadá de tratar de influir en la Corte Suprema, que se prepara para considerar un desafío a su agenda arancelaria global.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, había eliminado la mayoría de los aranceles de represalia de Canadá a las importaciones estadounidenses impuestos por su predecesor, y las dos partes llevan semanas en conversaciones sobre un acuerdo para los sectores del acero y el aluminio.

"El hecho es que las negociaciones con los canadienses no han sido muy colegiadas", dijo antes Hassett en una entrevista con Fox News.

"No han ido bien. Creo que el presidente está muy frustrado. Quiere un gran acuerdo con Canadá, igual que quiere un gran acuerdo con México".

