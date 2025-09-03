Primer ministro canadiense dice que habló con Trump el lunes, califica conversación de buena

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que el lunes mantuvo una conversación larga y productiva con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron asuntos comerciales y otros temas.

Sus comentarios son otro indicio de que la tensión bilateral podría estar disminuyendo.

Las partes han estado enfrascadas en una guerra comercial desde principios de este año, cuando Trump impuso aranceles a algunas importaciones de Canadá y Ottawa respondió con sus propias contramedidas.

"Hablé con el presidente el lunes por la noche. Hablamos largo y tendido sobre una amplia gama de temas, incluidos los comerciales, pero geopolíticos, otros temas (...) Fue una buena conversación", dijo Carney el miércoles a periodistas en Toronto.

Canadá dijo el mes pasado que eliminaría muchos aranceles de represalia a la importación de productos estadounidenses e intensificaría las conversaciones, una medida que suscitó los elogios de Trump.

Pero Ottawa dejó claro que mantendría sus aranceles a las importaciones de acero, aluminio y automóviles estadounidenses, que calificó de sectores estratégicos. Carney también dijo que un equipo de funcionarios canadienses estaba en Washington para la última ronda de conversaciones sobre comercio, aunque aclaró que el progreso no sería rápido.

"No esperen humo blanco inmediato en uno de estos sectores estratégicos, pero ese es el tipo de conversación que estamos teniendo, y que seguiremos teniendo", señaló.

Con información de Reuters