Presidente de Corea del Sur promete apoyo a ciudadanos detenidos en redada de inmigración en EEUU

Foto de archivo del logo de Hyundai Motor en una agencia de autos en Seul

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó el sábado hacer todos los esfuerzos posibles para responder rápidamente a las detenciones de cientos de ciudadanos de su país en una redada de inmigración estadounidense en una fábrica de baterías de automóvil de Hyundai Motor.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, dijo que el Gobierno ha creado un equipo para responder a la detención del jueves de más de 300 coreanos en las instalaciones del estado de Georgia y que podría ir a Washington si fuera necesario.

"Estoy profundamente preocupado. Siento una gran responsabilidad por las detenciones de nuestros ciudadanos", dijo Cho en una reunión gubernamental de emergencia.

El incidente podría exacerbar la tensión entre el Gobierno de Donald Trump y Seúl, un aliado e inversor asiático clave. Han estado enfrentados por los detalles de un acuerdo comercial que incluye 350.000 millones de dólares de inversión surcoreana en Estados Unidos.

Un video difundido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mostró a trabajadores asiáticos encadenados por las muñecas, la cintura y los tobillos subiendo a un autobús tras la redada.

La detención de unos 475 trabajadores, entre ellos más de 300 coreanos, en la planta cerca de Savannah, parte de la escalada de medidas de Trump contra los inmigrantes, fue la mayor operación de aplicación de la ley en un solo sitio en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En el video, cientos de trabajadores estaban de pie frente a un edificio, con algunos vistiendo chalecos amarillos con nombres como "Hyundai" y "LG CNS".

Hyundai dijo que investigaría a sus proveedores y subcontratistas para asegurarse de que cumplen la normativa.

LG Energy Solution, que trabaja con Hyundai en la construcción de la fábrica, dijo que había pedido a sus empleados que regresaran de sus viajes de negocios a Estados Unidos, al tiempo que suspendía los viajes a este país, salvo para reuniones con clientes.

LG Energy Solution dijo que 47 de sus empleados y unos 250 trabajadores de contratistas de la fábrica de la empresa conjunta habían sido detenidos.

