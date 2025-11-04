Lula dice que la cumbre de la CELAC debatirá sobre Venezuela y la presencia militar de EEUU

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una rueda de prensa con los medios internacionales en la Base Naval de Val de Caes, Belén, Brasil.

Brasil, 4 nov (Reuters) -El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que se discutirán los problemas de Venezuela y el aumento de la presencia militar estadounidense en América Latina en la cumbre que celebrará la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) este mes.

"La reunión de la CELAC solo tiene sentido ahora si es para debatir la cuestión de los buques de guerra estadounidenses", dijo a periodistas en Belén antes de la cumbre sobre el clima COP30.

Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en el Caribe en los últimos meses, y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que su Gobierno llevará a cabo ataques contra objetivos relacionados con el narcotráfico dentro de Venezuela.

Venezuela se enfrenta a un problema político que debe resolverse en ese ámbito, dijo Lula, que añadió que le dijo a Trump en una reunión reciente que América Latina es una región de paz y no de guerra.

Con información de Reuters