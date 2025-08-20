La Casa Blanca abre una cuenta en TikTok con Trump diciendo 'Yo soy tu voz'

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos

La Casa Blanca abrió el martes una cuenta oficial en TikTok, aprovechando los más de 170 millones de usuarios de la aplicación de vídeos cortos en Estados Unidos para difundir los mensajes del presidente Donald Trump.

Trump tiene debilidad por la popular aplicación, a la que atribuye el mérito de haberle ayudado a ganar apoyo entre los votantes jóvenes cuando derrotó a la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Sin embargo, a los legisladores de Washington les preocupa que los datos de sus usuarios estadounidenses puedan caer en manos del Gobierno chino. Trump ha estado trabajando en un acuerdo para que inversores estadounidenses compren la aplicación de la matriz china de TikTok, ByteDance.

Según informes de inteligencia anteriores, los propietarios de la aplicación están en deuda con el Gobierno chino y podrían utilizarla para influir en los estadounidenses.

La nueva cuenta, @whitehouse, empezó a funcionar el martes por la noche con un vídeo inicial en el que se ve a Trump declarando: "Yo soy tu voz".

"¡Estados Unidos hemos VUELTO! ¿Qué pasa TikTok?", decía el pie de foto.

La cuenta de TikTok que Trump utilizó para su campaña presidencial el año pasado, @realdonaldtrump, tiene más de 15 millones de seguidores. El presidente republicano también se apoya mucho en su plataforma Truth Social para transmitir su mensaje y publica de vez en cuando en su cuenta en la red social X.

"El Gobierno de Trump está comprometido a comunicar los éxitos históricos que el presidente Trump ha entregado al pueblo estadounidense con tantas audiencias y plataformas como sea posible", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El mensaje del presidente Trump dominó TikTok durante su campaña presidencial y estamos emocionados de construir sobre esos éxitos y comunicarnos de una manera que ninguna otra administración ha hecho antes", agregó.

Una ley de 2024 exigía que TikTok dejara de funcionar el 19 de enero de este año a menos que ByteDance hubiera completado la desinversión de los activos estadounidenses de la aplicación o demostrado un progreso significativo hacia una venta.

Trump optó por no aplicar la ley tras iniciar su segundo mandato como presidente el 20 de enero. Primero amplió el plazo a principios de abril, luego al 19 de junio y de nuevo al 17 de septiembre.

Las prórrogas del plazo han suscitado las críticas de algunos diputados, que sostienen que el Gobierno de Trump se salta la ley e ignora las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con el control chino sobre TikTok.

Con información de Reuters