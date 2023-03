El gobierno de EEUU se opone a que Trump goce de inmunidad por el asalto al Capitolio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos objetó hoy que el expresidente republicano Donald Trump pueda gozar de inmunidad ante las demandas que lo acusan por la conducta que desempeñó durante el asalto al Capitolio en enero de 2021, al que instigó según las conclusiones de una comisión parlamentaria investigadora.

De esa manera, el Ejecutivo instó al tribunal de apelaciones a que rechace las afirmaciones presentadas por Trump en el marco del litigio civil sobre el ataque que dejó cinco muertos, argumentando que un presidente no puede ser inmune a la hora de hablar de asuntos de interés público.

"Ninguna parte de las responsabilidades oficiales de un presidente incluye la incitación a la violencia", subrayó el Departamento de Justicia en un escrito recogido por la cadena CNN y la agencia de noticias Europa Press que supone la primera ocasión en que el gobierno del mandatario demócrata Joe Biden se pronuncia sobre la inmunidad de su antecesor.

La Corte Suprema de Justicia sentenció en 1982 que los presidentes son totalmente inmunes a daños civiles que pudieran surgir como consecuencia de sus actos oficiales en el ejercicio de sus funciones.

Pero la actual administración considera que este beneficio debería quedar al margen cuando se trata de incitaciones a la violencia.

Recientemente, un tribunal inferior emitió un fallo en el que sostuvo que Trump no puede acogerse a la inmunidad presidencial dado que los esfuerzos de un mandatario para "asegurarse o perpetuarse en el cargo" no son parte del rol de la Casa Blanca.

Trump apeló esta decisión judicial y desde hace tiempo es investigado por su participación en la violenta embestida al Congreso, cuando una turba de ultranacionalistas afines a él irrumpió en el Capitolio para tratar de frenar la proclamación de Biden como su sucesor electo.

En abril de 2022, Trump defendió el ataque al Capitolio y confesó que, si hubiera podido, habría estado allí ese día: "El Servicio Secreto me dijo que no podía ir, habría ido allí en un minuto", dijo entonces en una entrevista con el diario The Washington Post.

Dos meses después, al presentar las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó el incidente, su presidente, el representante demócrata Bennie Thompson, afirmó que el asalto a la sede del Congreso fue "la culminación de un intento de golpe de estado" y sostuvo que Trump "estuvo en el centro de esa conspiración".

Con información de Télam