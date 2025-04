China lucha por romper el aislamiento que impulsa Trump con su guerra comercial

China cuestiona el proteccionismo estadounidense y aboga por el libre comercio y el multilateralismo. Mientras Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 245% para el gigante asiático, el gobierno de Xi Jinping endurece su narrativa, denuncia a Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), se muestra como sinónimo de estabilidad y crecimiento, y al mismo tiempo fortalece sus lazos económicos con sus poderosos vecinos asiáticos. La narrativa del líder del Partido Comunista es mostrarle al republicano que su país es un par con el que debe negociar y que no es un estado subordinado con el cual puede tomar decisiones unilaterales.

“Ante las conmociones que afectan al orden mundial y a la globalización económica, China y Malasia apoyarán a los países de la región para combatir las corrientes de confrontación geopolítica y de bandos, superar las medidas del unilateralismo y el proteccionismo, y salvaguardar las prometedoras perspectivas de desarrollo en nuestra patria asiática compartida”, afirmó Xi Jinping desde territorio malayo. El líder chino realizó, no casualmente, su primer viaje al exterior en el 2025 en una gira que además de Malasia, incluye a Vietnam y Camboya, países que forman parte de la ASEAN, el principal bloque comercial para China, en una clara demostración de fortalecimiento con sus vecinos en el marco de la guerra comercial.

China contra el aislamiento

Pese a que Estados Unidos fue visto como el gran impulsor, particularmente tras la Segunda Guerra Mundial, del libre mercado, hoy China lo acusa en la OMC de no respetar las reglas comerciales y le cuestiona sus medidas proteccionistas. De acuerdo al republicano, los aranceles que impuso contra prácticamente todo el mundo, ahora con una suspensión de los impuestos más altos, a excepción de China, buscan revertir el déficit que este país tiene con gran parte del mundo y que haya más producción nacional. Sin embargo, ese desacople comercial no pareciera traer réditos en lo inmediato en una economía tan globalizada.

En ese contexto y frente a la búsqueda estadounidense de aislar a la segunda economía del mundo, el gobierno del Partido Comunista busca presentarse como el país que aboga por el libre mercado, que tiene estabilidad y crecimiento económico, y que además se opone a las medidas unilaterales que tiene repercusiones en todo el mundo. “China no elige la confrontación, pero su determinación para defender sus derechos y el orden internacional justo es inquebrantable. El futuro no pertenece al unilateralismo, sino a los pueblos que unen fuerzas frente a los desafíos globales”, aseguró a El Destape la periodista y reconocida reportera china del canal CGTN, Beibei He, sobre la actual postura del gigante asiático.

Beibei He, periodista del canal CGTN.

Para completar la escena de la postura de solidez y prosperidad que China quiere dar, en las últimas horas el gobierno de Xi dio a conocer que su país tuvo un crecimiento económico superior al esperado en la primera parte del año. El Producto Bruto Interno (PBI) creció un 5,4% interanual en el primer trimestre del 2025, lo cual está por encima de lo vaticinaban los analistas que postulaban un 5,1%. Estos datos además llegan en un momento en el que Estados Unidos temen por una ola inflacionaria que podría darse por las tarifas e incluso el temor a que falten algunos productos.

Fortalece alianzas con sus vecinos

Frente a la guerra comercial, China buscó desde un comienzo afianzar sus vínculos comerciales con sus vecinos, incluso con aquellos como Japón o Corea del Sur, con los cuales tienen diferencias políticas o que son más cercanos a Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad. Con ellos, firmaron un histórico acuerdo hace menos de un mes para fortalecer aún más su comercio y dejaron en claro que la forma de hacerlo es con apertura económica. Además, esta semana Xi hizo su gira al sudeste asiático donde también buscó mostrarse como el garante del libre comercio en respuesta a los aranceles de Trump.

“La agenda principal de la visita de Xi es cómo hacer frente a la guerra comercial que desató Trump, de cómo afectan los aranceles a estas economías que son economías exportadoras y que están muy integradas. Gran parte de la producción china que entra en Estados Unidos se produce vía Vietnam, muchas empresas se instalaron ahí, el viaje de Xi viene a profundizar este vínculo económico, reforzar esta integración económica que ya existe, ya no es solo comercial sino productiva”, explicó a El Destape, el doctor en Estudios Globales, con especialización en Estudios chinos, Gonzalo Ghiggino.

Para el especialista, la gira del mandatario chino significa también un mensaje de oposición al unilateralismo de Trump que tomó decisiones sin negociar. “Tratan de decir ‘nos hacernos fuerte juntos’ por eso buscan aceitar que las economías sigan con su flujo normal de comercio de producción. Intentan dar una imagen opuesta a la de Trump, que es estar integrados al mundo, de ser economías que se abren cada vez más, que entienden que el proceso de globalización económica es irreversible y que hay que apostar por eso a la consolidación y fortalecimiento de los vínculos entre estos países para anteponerse a las políticas de Estados Unidos”.

Es válido recordar que estos países que forman parte de la ASEAN, como se dijo antes, son el principal socio comercial para China como bloque, en orden de países Estados Unidos es el primero. En medio de la guerra comercial, el gobierno de Xi busca decirle al republicano que tiene otros actores que aún son más importantes para su país que el Estado del norte, la reportera de CGTN lo define así: “Estados Unidos es un socio importante, pero no indispensable”. Es en ese contexto, es que el líder comunista busca fortalecer sus vínculos con sus vecinos y ante un dato clave, que gran parte de la región explica el crecimiento económico de las últimas décadas, además de tener gran parte de la producción manufacturera en esa región.

“China es la fábrica del mundo, produce casi un tercio del PBI industrial del mundo en términos nominales, Asia produce más de un 50% de la industria del mundo, occidente necesita de Asia y de China en particular. China se volvió el núcleo producción mundial, supera la suma de Estados Unidos, Alemania y Japón juntos en producción industrial, los tres viejos núcleos del capitalismo”, afirmó a El Destape, el coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto De Relaciones Internacionales (IRI) de la UNLP y uno de los autores y compiladores junto a Leandro Morgenfeld del libro Nuestra América, Estados Unidos y China de la editorial Batalla de Ideas, Gabriel Merino.

Para el especialista esa situación cambió radicalmente. “La realidad material cambió radicalmente, lo que crece la economía depende de Asia Pacífico y el sur de Asia, en los últimos años casi la mitad del crecimiento mundial lo vienen explicando entre China y la India”, afirmó Merino en una contundencia de cómo viene lo relacionado a lo económico y comercial en la historia más reciente. Para sumar otro dato, el gobierno de Xi no solo buscó acercarse más a sus vecinos, sino que también lo hizo con la Unión Europea con la cual analizaron cómo dar una respuesta al nuevo orden comercial que busca llevar adelante Estados Unidos.

A la seguidilla de suba de aranceles que Estados Unidos le aplicó a China y las recíprocas que también impuso Xi, hay que sumar que esta semana el republicano amenazó con subirlas a 245%. Esta medida llega luego que China para presionar al país de norte, tomara una serie de medidas entre las cuales se encuentra la de restringir la exportación de tierras raras, claves para la producción armamentística y de tecnología en Norteamérica. Si antes, al dar marcha atrás con algunos productos como el Iphone, Trump había demostrado su debilidad frente a algunas cadenas productivas, esta medida china dejó más expuesta esa dependencia mutua.

Sin dudarlo, Merino sostuvo: “Estados Unidos es más dependiente de China, que China de Estado Unidos, porque Estados Unidos no puede ir a comprar ese volumen que compra en China en cualquier otro lado”. En ese marco, el especialista recuerda o brinda algunos ejemplos como puede ser la producción de los aires acondicionados que se fabrican un 80% en territorio chino, o el caso de los ventiladores un 75%, u otro caso más relevante incluso para los estadounidenses que es el propio Iphone, emblema del país del norte y clave de su economía pero que se produce mayoritariamente en territorio asiático. El especialista también recuerda como dato cualitativo relevante que en la sumatoria, el gigante asiático tiene más comercio con los países del sur global que con los del norte.

En estos días se viralizó una entrevista al académico chino, Gao Zhikai, subdirector del Centro para la Globalización (CCG) y que Beibei, la reportera de CGTN, se encarga de recordar lo que dijo el especialista: “China ha estado en este mundo durante 5 mil años, y durante la inmensa mayoría de ese tiempo, Estados Unidos ni siquiera existía. Si quieren intimidarnos, sabremos prescindir de ellos y resolver nuestros asuntos perfectamente". Como respuesta a la guerra comercial, la narrativa del gobierno de Xi fue plantearle que es un par, que aboga por el libre comercio, el multilateralismo, que el lugar que ocupa en el mundo es distinto al de hacer unos años y que si Estados Unidos busca el unilateralismo, el aislado comercialmente del mundo no será China.