Negocian en el Senado el proyecto para evitar que EEUU caiga en default

El proyecto de ley destinado a evitar que Estados Unidos entre en cesación de pagos, aprobado ayer por la Cámara de Representantes, era hoy objeto de arduas negociaciones en el Senado, donde, sin embargo, se prevía que no sería sancionado hasta mañana, informó la prensa local.

Las conversaciones en la cámara alta se iniciaron esta mañana y el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, advirtió que el cuerpo permanecería en sesión hasta que la iniciativa sea votada.

“El tiempo es un lujo que el Senado no tiene si queremos evitar el incumplimiento”, advirtió el legislador, según el diario The New York Times.

“El 5 de junio está a menos de cuatro días y en este punto, cualquier demora innecesaria o cualquier retraso de última hora sería un riesgo innecesario e incluso peligroso”, agregó Schumer.

Esa fecha, que es el lunes próximo, es la señalada por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, como el momento en que Estados Unidos entrará en default si antes no entra en vigencia una ley que autorice al gobierno a endeudarse por encima del límite que rige actualmente.

La funcionaria alertó que si Estados Unidos cayera en cesación de pagos podría producirse una crisis financiera mundial de grandes dimensiones, dado que su deuda es una de las más seguras del mundo.

Fuentes del Senado citadas por el periódico advirtieron que muy probablemente la iniciativa sea sancionada mañana, debido a que persisten objeciones entre varios parlamentarios, y a que incluso algunos de estos proponían introducir modificaciones al texto aprobado en la cámara baja.

“Cualquier cambio a este proyecto de ley que nos obligue a devolverlo a la Cámara de Representantes sería completamente inaceptable” porque “casi garantizaría el incumplimiento”, subrayó Schumer.

También el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se manifestó a favor de sancionar la iniciativa tal como fuera aprobada por la otra cámara.

“Anoche, una abrumadora mayoría de nuestros colegas de la Cámara de Representantes votaron para aprobar el acuerdo, y al hacerlo dieron un paso urgente e importante en la dirección correcta para la salud de nuestra economía y el futuro de nuestro país”, dijo McConnell.

El legislador resaltó que el proyecto de ley es fruto del acuerdo alcanzado el sábado pasado por el presidente demócrata Joe Biden y el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

Ese entendimiento llevó, entre otras cosas, a que Biden se comprometiera a vetar una ley ya sancionada, y que él había impulsado, con el objeto de condonar préstamos estudiantiles de hasta 20.000 dólares, que beneficiaría a millones de personas a un costo estimado en 400.000 millones para el erario.

Pero al margen del consenso entre las autoridades y la mayoría de los integrantes de los dos grandes partidos, la iniciativa es resistida tanto por el ala más conservadora del Partido Republicano como por los sectores más progresistas del Partido Demócrata.

Con información de Télam