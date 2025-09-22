Los europeos no están dispuestos a aceptar un recorte salarial para trabajar desde casa, según el BCE

FOTO DE ARCHIVO: Una vista de la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncofrt, Alemania

ORT, 22 sep (Reuters) -La mayoría de los trabajadores de la eurozona no estarían dispuestos a aceptar un recorte salarial para conservar las oportunidades de trabajo a distancia, según una encuesta del Banco Central Europeo, lo que contradice otros estudios que concluían que los trabajadores renunciarían a una mayor parte de sus ingresos.

El porcentaje de europeos que trabajan a veces desde casa se ha duplicado al 22% desde 2019, incluso cuando las empresas todavía están debatiendo y ajustando las políticas de trabajo remoto.

"El recorte salarial medio que los empleados aceptarían para trabajar dos o tres días a la semana desde casa es del 2,6%", dijo el BCE en un artículo del Boletín Económico. "Esta cifra es significativamente inferior a otras estimaciones de la literatura empírica".

El BCE, que encuesta periódicamente a los consumidores de a pie, descubrió que alrededor del 70% de los empleados no estaría dispuesto a aceptar ningún recorte salarial para trabajar desde casa, el 13% aceptaría un recorte salarial de entre el 1% y el 5%, y el 8% aceptaría una reducción de entre el 6% y el 10%.

Según la encuesta, los empleados que trabajan desde casa con más frecuencia tienden a estar dispuestos a aceptar un recorte salarial mayor para mantener su actual régimen.

Pero incluso así, las personas que trabajan totalmente a distancia solo están dispuestas a aceptar un recorte salarial del 4,6%, según el banco.

Con información de Reuters