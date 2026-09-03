La misión parlamentaria que viajó a Brasil por el conflicto diplomático entre ambos gobiernos regresa al país con la expectativa de que se reestablezcan las relaciones entre ambas naciones luego de las elecciones de octubre. La serie de reuniones en Brasilia fueron calificadas como "muy positivas" por el cuerpo de diputados y senadores de diferentes expresiones opositoras.

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“Hubo señales muy fuertes de interés. Sobre la marcha nos llamaron para dos reuniones de alto nivel con el Canciller en Itamaratí y luego con otros funcionarios de Lula da Silva en el Planalto. Hubo cambios en su agenda para poder encontrarse con nosotros”, coincidieron distintos participantes. El canciller Mauro Vieira retrasó su vuelo a la Cumbre de Ministros del Mercosur en Montevideo para dialogar con los dirigentes argentinos que buscan retomar las relaciones con el país vecino mediante la diplomacia parlamentaria.

En la sede de gobierno brasileño se sumaron reuniones con el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães; el jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia para Asuntos Internacionales, Celso Amorim; y la secretaria general de Itamaraty, María Laura Da Rocha. “Se armó una agenda potente y habla del interés que hay acá”, asegura uno de los diputados.

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“Plantean que hasta las elecciones no va a haber cambios. Van a esperar a octubre y luego la idea es restituir las relaciones y al embajador”, resumió un miembro de la comitiva al tiempo que otro sumó: “Diplomáticamente consideraban que es necesario bajar la espuma, hacer silencio, dejar todo tranquilo hasta después de las elecciones y ahí trabajar con la Cancillería oficialmente”.

Las relaciones diplomáticas se suspendieron hace un mes y medio atrás desde que Milei viajó a Brasil para respaldar al candidato opositor Flavio Bolsonaro. Allí, el presidente argentino le dedicó un rosario de insultos a Lula desde el acto de campaña. “Ladrón”, “presidiario”, “basura calva” fueron algunos de los epítetos dedicados a su par del país vecino y al juez de la Corte Suprema. Luego desde la Casa Rosada se redobló la apuesta, señalaron a Lula de financiar la campaña de Sergio Massa en 2023 y de estar detrás de la campaña anti-Argentina durante la final del Mundial.

Ante este viaje, tanto la Cancillería como la embajada argentina en Brasil no ofrecieron colaboración. La comitiva argentina mostró un abanico amplio de representaciones que va desde opositores acérrimos a aliados del Gobierno.

Asistieron los diputados Nicolás Massot (Encuentro Federal), Victoria Tolosa Paz y Germán Martínez (Unión por la Patria), Martín Lousteau y Esteban Paulón (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y Eduardo Falcone (MID) y la senadora justicialista Florencia López. Se destacó que los mensajes “fueron por el lado de la positiva” y de lo que significa el vínculo social, económico político y cultural con Brasil. “Intentamos no centrarnos en Milei aunque algunos legisladores lo cuestionaron”, indicó un testigo.

“Fue más importante de lo que esperábamos. Originalmente íbamos a tener una reunión en el Senado con el presidente de la comisión de relaciones exteriores y nos mostraron mucho interés”, insistieron. “Mostraron mucha preocupación por lo que significa en degradación democrática, ellos tienen el antecedente del 8 de enero con el intento de Golpe y se mencionó la presencia de Fernando Cerimedo en esos acontecimientos”, confió un diputado.

En materia legislativa, después de las elecciones en el país vecino se realizará una misión conjunta para desde el Congreso abordar distintos temas que se charlaron. Una de las preocupaciones del gobierno de Lula es el fortalecimiento de la democracia y otro es el avance de los acuerdos de desarrollo de tecnología nuclear que están quedando en manos de Estados Unidos. “Fueron planteados en términos de soberanía porque ven que acá hay entrega a EEUU, eso nos lo plantearon en prácticamente todas las reuniones”, aseguró uno de los legisladores.

En la producción nuclear para fines pacíficos, Argentina es un modelo a nivel mundial y los acuerdos firmados con el gobierno de Donald Trump se colaron en las conversaciones sobre el vínculo bilateral.