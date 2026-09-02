Se acorta la distancia en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro entran en empate técnico para octubre

La ventaja del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el senador opositor Flávio Bolsonaro volvió a reducirse de cara a las elecciones presidenciales de octubre, dejando a ambos candidatos en un escenario de empate técnico, según reveló un estudio de la consultora Quaest encargado por la cadena Globo.

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En una eventual segunda vuelta, el actual mandatario cosecha el 42% de la intención de voto contra el 41% que registra el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. La cifra confirma un acortamiento del margen respecto al sondeo del 14 de agosto, que ubicaba a Lula al frente con un 43% sobre un 40% del legislador.

En el escenario de primera vuelta, la medición marca un liderazgo de Lula da Silva con el 37% de las preferencias, seguido por Flávio Bolsonaro con el 30%. El sondeo de Quaest relevó 2.004 entrevistas presenciales entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre en todo el territorio brasileño. El margen de error estimado es de 2 puntos porcentuales para más o para menos.

La novedad de la contienda radica en el afianzamiento del escritor y psiquiatra Augusto Cury en el tercer puesto con el 10% de la intención de voto, escoltado más atrás por Renan Santos (3%). Es la tercera encuesta de envergadura esta semana que ubica a Cury como la principal opción por fuera de la polarización principal, apuntalado por su presencia en medios masivos y alcance en plataformas digitales.

Según la normativa electoral brasileña, si ninguna fórmula alcanza el 50% más uno de los votos válidos en los comicios generales de octubre, los dos postulantes más votados definirán la presidencia en una segunda vuelta.

Con información de Reuters