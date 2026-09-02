Se acorta la distancia en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro entran en empate técnico para octubre

La ventaja del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el senador opositor Flávio Bolsonaro volvió a reducirse de cara a las elecciones presidenciales de octubre, dejando a ambos candidatos en un escenario de empate técnico, según reveló un estudio de la consultora Quaest encargado por la cadena Globo.
En una eventual segunda vuelta, el actual mandatario cosecha el 42% de la intención de voto contra el 41% que registra el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. La cifra confirma un acortamiento del margen respecto al sondeo del 14 de agosto, que ubicaba a Lula al frente con un 43% sobre un 40% del legislador.
En el escenario de primera vuelta, la medición marca un liderazgo de Lula da Silva con el 37% de las preferencias, seguido por Flávio Bolsonaro con el 30%. El sondeo de Quaest relevó 2.004 entrevistas presenciales entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre en todo el territorio brasileño. El margen de error estimado es de 2 puntos porcentuales para más o para menos.
La novedad de la contienda radica en el afianzamiento del escritor y psiquiatra Augusto Cury en el tercer puesto con el 10% de la intención de voto, escoltado más atrás por Renan Santos (3%). Es la tercera encuesta de envergadura esta semana que ubica a Cury como la principal opción por fuera de la polarización principal, apuntalado por su presencia en medios masivos y alcance en plataformas digitales.
Según la normativa electoral brasileña, si ninguna fórmula alcanza el 50% más uno de los votos válidos en los comicios generales de octubre, los dos postulantes más votados definirán la presidencia en una segunda vuelta.
Con información de Reuters