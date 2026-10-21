A qué se deben las protestas en Europa: Francia, España, Italia y los países que están de huelga

Europa vive una ola de protestas hace días. Las movilizaciones protagonizadas por estudiantes, docentes y trabajadores alcanzaron Francia, Bélgica, Italia, Portugal, España, Austria y Albania, entre otros, donde hubo enfrentamientos con la policía, saqueos e incendios. Cada caso tiene su origen, pero comparten razones similares: el costo de vida, los recortes y la falta de vivienda accesible.

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Francia: del reclamo docente a la protesta nacional

El conflicto empezó a mediados de septiembre en un liceo de Créteil, al sureste de París. Los docentes se declararon en huelga contra los recortes de personal y la falta de financiamiento, y los alumnos se sumaron. La protesta pasó a París y luego a todo el país. Según cifras oficiales, el sábado marcharon al menos 550.000 personas.

En varias ciudades las marchas pacíficas derivaron en hechos violentos: saqueos, autos incendiados y el ayuntamiento de Limoges, de 1883, destruido. Hubo 1800 detenidos y más de 500 policías y bomberos heridos, y el Gobierno anunció toques de queda locales.

El reclamo se cruza con la discusión del presupuesto 2027, que comenzó el 13 de octubre. La gestión del primer ministro Sébastien Lecornu propone un ajuste de unos 54.000 millones de euros y mantiene congelado el índice salarial de 5,9 millones de empleados públicos. Ante la medida, se movilizaron ocho sindicatos en más de 170 ciudades.

España: la crisis de la vivienda

En España, la indignación comenzó con el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, el 23 de septiembre. Vivía hacía 70 años en un departamento de Madrid, pero su pensión no alcanzaba para pagar el alquiler, que un inversor había aumentado un 275%. Días después se acordó de que volviera a la casa con un alquiler de hasta el 30% de sus ingresos, pero murió el 7 de octubre.

Desde entonces, cientos de personas acampan en la Puerta del Sol, y hubo marchas en más de 50 ciudades que terminaron en incidentes en Barcelona. Además, hay paros docentes en Madrid y Huesca desde el 14 de octubre.

Tras el rechazo del Congreso a los decretos oficiales contra los desahucios, Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron una huelga general para el 11 de noviembre, la primera que respaldan juntos en 14 años.

Italia: enfrentamientos en Milán y huelga general

El pasado sábado 17 de octubre hubo disturbios en Milán durante una marcha contra las guerras y la inflación. Manifestantes encapuchados saquearon comercios, arrojaron adoquines a la policía antidisturbios e incendiaron barricadas.Las protestas se replicaron el domingo 18 en Milán y Bolonia, en total hubo más de 200 jóvenes detenidos.

Tras los disturbios, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, encabezó el lunes 19 de octubre una reunión de seguridad donde resolvió enviar 500 militares adicionales a Milán, que se sumarán a los que ya patrullan la ciudad desde 2008 con la operación “Strade Sicure”. Además, criminalizó la protesta y habilitó la detención de menores de manera preventiva.Los sindicatos anunciaron una huelga general para el viernes 30 de noviembre.

Bélgica, Portugal y otros países