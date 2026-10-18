Recrudecen las protestas en Albania y prenden fuego la sede de la Corte Suprema

Las protestas contra el gobierno de Albania, encabezado por el primer ministro socialista Edi Rama, cumplieron este domingo seis días consecutivos con nuevos enfrentamientos en Tirana, la capital del país, después de que ayer prendieran fuego la sede de la Corte Suprema. Al menos tres personas fueron hospitalizadas durante la jornada, entre ellas un periodista y un adolescente de 15 años. Los manifestantes reclaman la renuncia del mandatario y denuncian las malas condiciones de las universidades y el alto costo de vida, mientras el Ejecutivo advierte sobre las consecuencias del conflicto para el ingreso a la Unión Europea (UE).

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Cientos de personas volvieron a concentrarse este domingo en las calles de Tirana, donde una de las principales manifestaciones tuvo lugar frente a la sede del Ministerio de Educación. Entre los participantes había numerosos estudiantes y menores de edad, que expresaron su rechazo a la gestión del Gobierno con consignas contra el primer ministro.

"Rama, dimití", gritaron los manifestantes, que mantienen la exigencia de una salida del jefe del Ejecutivo, en el poder desde 2013. La Policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud, en una nueva jornada marcada por los disturbios. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad albanés, tres personas debieron ser hospitalizadas durante el domingo. Entre ellas se encontraban un periodista y un menor de 15 años.

El balance acumulado desde el inicio de las protestas, el martes pasado, refleja la magnitud de los enfrentamientos. Según cifras oficiales, más de 270 personas resultaron heridas, incluidos alrededor de 170 efectivos policiales, mientras que 167 personas fueron detenidas. Además, el canal de noticias local A2CNN informó sobre nuevos disturbios en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista, la fuerza política que gobierna el país. Allí, algunos manifestantes rompieron ventanas del edificio.

Edi Rama rechazó renunciar y advirtió sobre el ingreso a la UE

En medio de la escalada de las movilizaciones, Edi Rama cuestionó las consecuencias que la crisis podría tener para las aspiraciones europeas de Albania. En un video publicado este domingo en su página de Facebook, sostuvo que las protestas ponen en riesgo el proceso de incorporación del país a la Unión Europea. "Los albaneses deben pensar con claridad: quieren o no quieren entrar en la UE", expresó el mandatario. Al mismo tiempo, Rama descartó la posibilidad de abandonar el cargo, pese a que su renuncia constituye uno de los principales reclamos de quienes participan de las manifestaciones.

Las movilizaciones tienen entre sus principales protagonistas a estudiantes que denuncian las dificultades para sostener sus estudios y cuestionan las condiciones de las universidades albanesas. El elevado costo de vida también forma parte de los reclamos que impulsaron las concentraciones en Tirana.

Aunque las manifestaciones actuales tienen un fuerte componente estudiantil, el malestar social en Albania no se limita a este sector. Desde mayo pasado, el país también registra protestas ciudadanas contra un proyecto turístico en el sur del territorio, impulsado por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.