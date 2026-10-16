Los estudiantes de Albania protagonizaron este viernes su cuarta jornada consecutiva de protestas contra el Gobierno de Edi Rama, en medio de nuevos enfrentamientos con la Policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Los manifestantes acusaron al primer ministro de corrupción y lo hicieron responsable "del aumento del costo de vida y el deterioro de las condiciones educativas", tal como afirman testimonios de las protestas, mientras que Rama descartó renunciar y la oposición conservadora convocó a una nueva movilización.

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Los choques más duros se registraron frente a la sede del Gobierno, en la capital, Tirana, donde cientos de manifestantes intentaron acercarse al edificio y arrojaron piedras contra los efectivos antidisturbios. La intervención policial dispersó a parte de los estudiantes y volvió a elevar la tensión, después de una mañana en la que ambas partes habían acordado permitir el desarrollo de una marcha pacífica.

Según informó el Ministerio del Interior albanés, desde el comienzo de las protestas, el martes pasado, 156 personas resultaron heridas, entre ellas 97 policías, 45 manifestantes y otros 14 civiles ajenos a las movilizaciones. Además, las autoridades reportaron 127 detenidos en Tirana y otras 244 personas bajo investigación por presuntos ataques contra agentes, daños a edificios estatales y destrucción de bienes públicos y privados.

Albania: las protestas se extienden y crece la presión sobre el Gobierno

La jornada comenzó con una movilización que recorrió las principales avenidas del centro de Tirana, con muestras de apoyo de conductores y peatones. Sin embargo, la relativa calma se rompió cuando los manifestantes regresaron al Ministerio de Educación, que sufrió importantes daños durante las protestas anteriores, y posteriormente avanzaron hacia la sede del Ejecutivo.

Los enfrentamientos también se extendieron a otras localidades del país como Lezhe, Shkoder, Elbasan, Kurbin, Rreshen y Fushe-Arrez. En Lezhe, estudiantes secundarios intentaron ingresar al ayuntamiento y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, mientras que también se reportaron daños en una escuela y en el mobiliario urbano.

Entre los detenidos en las manifestaciones hay 16 menores de entre 15 y 17 años. Las autoridades recurrieron nuevamente a gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para contener a los manifestantes, aunque durante la noche la cantidad de personas que se enfrentaban con la Policía era menor que la registrada el día anterior.

Edi Rama descartó renunciar y la oposición convoca a movilizarse

El primer ministro volvió a rechazar la posibilidad de dimitir y pidió paciencia a la población. Rama gobierna Albania desde 2013 y renovó su mandato en las elecciones parlamentarias de mayo de 2025, cuando su Partido Socialista obtuvo una mayoría absoluta. Su espacio político sostiene que la oposición busca aprovechar las protestas para obstaculizar el proceso de adhesión del país a la Unión Europea.

Edi Rama, primer ministro de Albania desde 2013.

Por su parte, el dirigente conservador Sali Berisha, expresidente y ex primer ministro, convocó a sus seguidores a sumarse a las movilizaciones. Berisha, de 82 años, también está siendo investigado por corrupción.

Las protestas estudiantiles forman parte de un movimiento ciudadano más amplio, conocido como la Revolución de los Flamencos, que comenzó en mayo contra un proyecto urbanístico vinculado a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, en un parque natural del sureste albanés.

¿Qué es la Revolución de los Flamencos y qué repercusiones generó en Albania?

La Revolución de los Flamencos es un movimiento que estalló a finales de mayo de este año cuando miles de personas se movilizaron en defensa de la laguna de Narta y la villa costera de Zvërnec, donde el yerno de Trump pretende construir un proyecto urbanístico, al parecer, con la venia del gobierno de Rama. Lo que inició como un reclamo ecológico contra la flexibilización de las leyes de áreas protegidas cobró relevancia mundial por esa cuestión. Los manifestantes adoptaron al flamenco rosado —especie emblemática que anida en estas zonas amenazadas por el desarrollo hotelero— como el símbolo de su resistencia civil.

Con un amplio protagonismo juvenil, el foco de las protestas se trasladó entonces a la capital, Tirana, donde las principales avenidas y edificios ministeriales se convirtieron en el escenario de masivas huelgas civiles y choques violentos con la policía, quienes exigen de forma categórica la renuncia del primer ministro.

Ante la creciente presión social y la condena de organismos internacionales, el gobierno albanés acusó a los manifestantes de perpetrar tácticas de "guerra híbrida" para desestabilizar la economía del país.