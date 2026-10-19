Estallido social en Francia: el Gobierno impuso el toque de queda en las zonas afectadas

El Gobierno de Francia anunció la implementación de toques de queda parciales en las zonas afectadas por los disturbios registrados durante el fin de semana, en un intento por restablecer el orden público. El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó el lunes que había solicitado a las autoridades locales que aplicaran las restricciones durante esa misma noche y advirtió que, si la situación lo requería, también podría declararse el estado de emergencia.

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Sin embargo, el funcionario aclaró que, por el momento, las medidas locales y parciales resultaban más apropiadas, por lo que descartó imponer un toque de queda general en París. En paralelo, el ministro del Interior, Laurent Núñez, confirmó que no estaba previsto cancelar el partido de fútbol entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, programado para el martes por la noche.

Por otra parte, los alcaldes de las principales ciudades francesas reclamaron respuestas al Gobierno y cuestionaron la preparación de las fuerzas de seguridad frente a los episodios de violencia, saqueos y enfrentamientos. En este marco, las autoridades buscan contener la escalada de tensión que atraviesa el país.

Las protestas se produjeron después de varias semanas de manifestaciones estudiantiles, algunas de las cuales derivaron en incidentes violentos. Además, el escenario de conflictividad se desarrolla a seis meses de las próximas elecciones presidenciales y en medio de dificultades económicas y un aumento de la deuda, factores que profundizan las tensiones políticas y sociales en Francia.

El alcalde de París pide una "respuesta política a la crisis"

Alrededor de 100 personas se reunieron el lunes frente al Ayuntamiento de París, mientras el alcalde Emmanuel Grégoire denunciaba los ataques contra las instituciones democráticas ocurridos en toda la ciudad desde el sábado. "Lo que ocurrió en París este fin de semana es responsabilidad del Estado, que ha fallado", afirmó el alcalde de París en una entrevista con France Inter. En este marco, sostuvo que es necesario esclarecer posibles errores en el despliegue policial y en la evaluación de la magnitud de los disturbios.

"Mientras no haya una respuesta política a la crisis, esta no se resolverá", declaró al mediodía Emmanuel Grégoire -luciendo su banda de alcalde- ante los presentes, entre quienes se encontraban sus asesores y numerosos periodistas.

"Debemos trabajar en una plataforma de reivindicaciones más precisa para sentar las bases de una salida a la crisis", afirmó el alcalde de París, e instó al primer ministro Sébastien Lecornu a "abordar esta cuestión e iniciar negociaciones con organizaciones de estudiantes de secundaria, universitarios y trabajadores".