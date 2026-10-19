Macron rechazó la renuncia del ministro del Interior tras las masivas protestas en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los graves disturbios registrados durante el fin de semana en todo el país. La decisión, informada por el Palacio del Elíseo, respondió a la necesidad de garantizar la continuidad de la cadena de mando en la policía y las fuerzas de seguridad, aunque la jefatura de Estado le reclamó al funcionario el despliegue inmediato de nuevas modalidades de actuación para contener a grupos violentos y hacer frente a los episodios de saqueo.

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La dimisión del titular de la cartera de Interior se produjo en el marco de una jornada nacional de protesta gatillada por el malestar ciudadano ante el aumento del costo de vida, la degradación de los servicios públicos y la crisis en el sistema educativo. Las movilizaciones del sábado degeneraron en choques directos contra las fuerzas del orden, incendios de sedes municipales, comercios vandalizados y daños de magnitud en las principales urbes, escalando el domingo a nuevos enfrentamientos en París y Marsella donde la policía antidisturbios debió intervenir para contener intentos de saqueo.

En declaraciones a la emisora France Inter, el propio Nuñez confirmó la presentación de su renuncia al manifestar que "soy responsable de todo lo que está pasando sobre el terreno" y argumentar que "en aras del interés general, y dados los daños causados, lo lógico era presentar mi dimisión". El ministro reconoció abiertamente que las previsiones de inteligencia resultaron insuficientes, ya que se aguardaba una concurrencia superior a las 200.000 personas, pero la movilización efectiva superó los 550.000 asistentes a lo largo de todo el territorio nacional.

Esta diferencia provocó que el dispositivo de seguridad se viera ampliamente sobrepasado en múltiples puntos por la convergencia de manifestantes pacíficos, grupos radicales y militantes de extrema izquierda. Respecto a las fallas operativas, Nuñez admitió que "surgió una asimetría; los vándalos se dispersaron en múltiples grupos variados y mostraron una gran agresividad", señalando que las autoridades se ven obligadas a modificar de forma urgente las doctrinas de intervención policial para neutralizar a células extremadamente móviles.

Aunque la presidencia francesa justificó la permanencia de Nuñez para preservar el mando institucional en pleno estado de tensión social, desde el Elíseo insistieron en que el ministerio deberá actuar con máxima transparencia ante los errores de previsión de los servicios de información. Las cifras consolidadas por el Gobierno reflejaron la severidad del conflicto al registrar cerca de 2.400 personas detenidas y más de 500 agentes heridos.

El Ejecutivo francés renovó su condena al desorden y la violencia en la vía pública, mientras los equipos de seguridad trabajan en la rediseño de las tácticas de control del orden público para evitar nuevos desbordes en las convocatorias proyectadas para los próximos días.

Con información de EuropaPress y Reuters