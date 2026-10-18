Estallido social en Francia: casi un millón de personas se movilizó y Macron hablará a la Nación

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Cientos de miles de personas volvieron a movilizarse este sábado en Francia contra el aumento del costo de vida, la desigualdad social y el deterioro de los servicios públicos. La Policía lanzó gases lacrimógenos y se enfrentó con manifestantes, mientras que el Ministerio del Interior confirmó más de 1.800 detenidos durante la jornada de protestas sociales.

Las manifestaciones reunieron a entre 550.000 y 800.000 personas en unas 110 marchas distribuidas por todo el país. La principal se desarrolló en París, donde se registraron más de 850 arrestos, además de saqueos, incendios y ataques contra comercios y edificios públicos. También hubo incidentes en Lyon, Marsella, Burdeos y Limoges.

Las protestas se producen en un contexto de creciente malestar por la inflación, el empobrecimiento y la pérdida de confianza en las instituciones políticas.

Las manifestaciones comenzaron el mes pasado en establecimientos educativos de los barrios periféricos más pobres del norte de París. El mal estado de las instalaciones y las ausencias de docentes alimentaron un reclamo que rápidamente se extendió a escala nacional y pasó a cuestionar la desigualdad, la falta de inversión pública y el deterioro del sistema educativo.

Ante la gravedad de la crisis y la escalada de conflictividad social, el presidente francés, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso televisivo este domingo a las 22 horas (15 de Argentina). Tras las nuevas protestas, publicó una declaración para condenar la violencia y asegurar que los autores serán "perseguidos y castigados".

Macron afronta un fin de mandato crítico: a seis meses de las elecciones, su Gobierno tambalea por una moción de censura durante el debate parlamentario de los presupuestos para 2027 y por una situación financiera muy crítica, con unos tipos de interés de la deuda que subieron fuertemente desde febrero.

Una muerte y cientos de heridos

Las autoridades confirmaron la muerte de un manifestante tras sufrir un paro cardíaco, aunque todavía no se difundieron mayores precisiones sobre las circunstancias.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, subrayó en sus redes sociales que los actos de violencia los cometieron “varios miles de individuos de ultraizquierda decididos a atacar nuestros edificios públicos y nuestras fuerzas del orden”.

Además, según declaraciones del ministro, a estos se sumaron “delincuentes que vandalizaron y saquearon numerosos comercios en varias ciudades de Francia”. Núñez, que también precisó que 500 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió que las fiscalías soliciten el encarcelamiento provisional para las personas arrestadas, y solicitó para este domingo una célula interministerial de crisis dedicada a las consecuencias de los desbordamientos de las protestas.

Además, el Gobierno francés anunció que continuará con el análisis de imágenes y registros de cámaras para identificar a otras personas involucradas en los disturbios.

El alcalde de París cargó contra el accionar de la Policía: "Falta de medios"

El Ayuntamiento de París, dirigido por el socialista Emmanuel Grégoire, denunció la "falta de medios" de la Policía ante los graves disturbios ocurridos durante la jornada del sábado en la capital coincidiendo con las multitudinarias protestas sociales.

Grégoire pidió "la puesta en marcha de una unidad de emergencia dedicada a los comerciantes víctimas de los destrozos", la cual "tendrá como misión inventariar los daños, acompañar a los comerciantes afectados y facilitar sus trámites administrativos y con las aseguradoras".

"Deseo que la Cámara de Comercio e Industria y la Cámara de Oficios y Artesanía se sumen a esta iniciativa. No puedo permitir que un comerciante afectado no sepa a qué puerta llamar. Quiero transmitirle que estamos aquí, a su lado", señaló en redes sociales.

El primer edil parisino pidió prestar "especial atención" a los pequeños comercios y "a aquellos cuya actividad se encuentra actualmente interrumpida". "El Ayuntamiento asumirá su parte en este esfuerzo colectivo y movilizará los recursos que entran dentro de sus competencias", adelantó.