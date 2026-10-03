Cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro: uno por uno, los nombres de cada uno

El expresidente Jair Bolsonaro, que presidió Brasil entre 2019 y 2023 y actualmente cumple una condena de 27 años de prisión, tiene cinco hijos: cuatro varones y una mujer. Si bien algunos están fuera de la esfera política, la mayoría ocupan cargos en el Estado y el mayor, Flávio Bolsonaro, es candidato a presidente en estas elecciones con el objetivo de devolver el bolsonarismo al poder.

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Los cinco hijos de Jair Bolsonaro: quién es quién

Bolsonaro se casó en tres ocasiones y tuvo hijos con cada una de sus esposas:

Con su primera esposa, Rogéria Nantes Braga , tuvo a Flávio, Carlos y Eduardo .

, tuvo a . Con la segunda , Ana Cristina Valle, tuvo a Jair Renan .

tuvo a . Con Michelle Reinaldo, su actual esposa, tuvo a Laura.

Un dato llamativo es que el expresidente suele referirse a sus hijos varones por su orden de nacimiento, con apodos que van del "Cero Uno" al "Cero Cuatro". Estos son los cinco, uno por uno:

1. Flávio Bolsonaro

Es el primogénito y actual senador por Río de Janeiro desde 2018. Antes fue diputado en la Asamblea Legislativa de ese estado durante cuatro períodos. Su padre lo eligió como heredero político, y hoy es el candidato presidencial del bolsonarismo, con una intención de voto que lo deja prácticamente empatado con Lula en un eventual balotaje.

En los últimos días quedó involucrado en una investigación de la Policía Federal por presuntos movimientos financieros sospechosos con el banquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master. Los movimientos tendrían que ver con la financiación de la película "Dark Horse", una biografía de su padre Jair.

2. Carlos Bolsonaro

Es el segundo hijo y fue concejal de la ciudad de Río de Janeiro durante siete mandatos. Es candidato a senador por el estado de Santa Catarina en las elecciones 2026.

3. Eduardo Bolsonaro

Fue diputado federal por São Paulo y actualmente vive en el exilio en Estados Unidos. Allí trabaja para conseguir el respaldo de Donald Trump a la causa familiar y frenar la condena contra Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado contra el actual presidente Lula da Silva en 2022. El Supremo Tribunal Federal brasileño lo condenó en ausencia por coacción y obstrucción de la Justicia.

Eduardo Bolsonaro diputado federal por São Paulo y actualmente vive en el exilio en Estados Unidos

4. Jair Renan Bolsonaro

Es el cuarto hijo del exmandatario, pero el único que tuvo con su exesposa Ana Cristina Valle. El joven fue electo concejal de Balneário Camboriú en 2024 y busca ser diputado federal por Santa Catarina en las elecciones generales de 2026.

Jair Renan Bolsonaro busca ser diputado federal por Santa Catarina

https://www.eldestapeweb.com/internacionales/elecciones-brasil-fecha-candidatos-encuestas-todo-hay-saber-20269173013

5. Laura Bolsonaro

Tiene 15 años y es la única hija mujer del exmandatario, fruto de la relación con Michelle. Es la única de los cinco que no lleva un apodo numérico y, en una oportunidad, su padre se refirió a su nacimiento como un "desliz" tras cuatro varones. La joven es de perfil bajo y no tiene una vida pública.