Quién es Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil 2026

Brasil elige su nuevo presidente este domingo 4 de octubre y una de las figuras centrales de las elecciones generales es el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro. Elegido por su padre como heredero político, el candidato del Partido Liberal (PL) intenta disputarle el poder al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en un escenario de fuerte paridad, según las encuestas.

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Flávio Bolsonaro: quién es el heredero de Jair que desafía a Lula

Flávio Nantes Bolsonaro, de 45 años, nació el 30 de abril de 1981 en Resende, estado de Río de Janeiro. Es el mayor de los cinco hijos de Jair Bolsonaro, fruto del primer matrimonio de Jair con Rogéria Nantes Braga. Abogado de profesión, Flávio construyó su carrera política en el plano local antes de dar el salto nacional y candidatarse para ser presidente:

Fue elegido diputado estatal de Río de Janeiro, a los 21 años, en 2002.

a los 21 años, en 2002. Ejerció como diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro durante cuatro mandatos consecutivos (del 2003 al 2019), tras ser reelegido en 2006, 2010 y 2014.

consecutivos (del 2003 al 2019), tras ser reelegido en 2006, 2010 y 2014. Se postuló a la alcaldía de Río de Janeiro por el Partido Social Cristiano (PSC) sin éxito, ya que quedó en la primera vuelta con cerca del 14% de los votos válidos.

por el Partido Social Cristiano (PSC) sin éxito, ya que quedó en la primera vuelta con cerca del 14% de los votos válidos. Fue elegido en 2018 senador por Río de Janeiro con el Partido Social Liberal (PSL), con unos 4,3 millones de votos, alrededor del 31% de los válidos.

con el Partido Social Liberal (PSL), con unos 4,3 millones de votos, alrededor del 31% de los válidos. Es senador federal Río de Janeiro desde el 1° de febrero de 2019. Su mandato de ocho años vence en 2027.

El pasado 25 de julio de 2026 lanzó su candidatura presidencial por el Partido Liberal (PL) en la convención de São Paulo. Recibió el apoyo de su padre, quien lo estableció como sucesor, en medio de su condena de 27 años por intentar impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. Si bien durante la campaña presidencial Flávio se ha mostrado más amable y moderado que el expresidente, aclaró que "su brújula" seguía siendo su papá.

Su programa de gobierno, de 76 páginas, menciona a Jair Bolsonaro varias veces y promete tomar medidas de su administración como referencia. En materia de seguridad, el candidato elogió las políticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuestionadas por organismos de derechos humanos, y prometió construir numerosas cárceles. También se mostró a favor de que Brasil integre el llamado Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos conservadores impulsada por Donald Trump contra el narcotráfico.

Los escándalos en medio de la campaña

La campaña de Flávio tuvo un arranque favorable, con un repunte que lo ubicó en empate técnico con Lula, pero se vio afectada por diversas polémicas. Entre ellas, una investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la financiación de la película biográfica sobre su padre "Dark Horse" en la que está involucrado el banquero Daniel Vorcaro, detenido por fraude.

El candidato negó al principio todo contacto con él, pero después debió reconocer que la relación existía. Sin embargo, los escándalos no hicieron caer mucho su intención de voto, ya que las encuestas adelantan un empate técnico con Lula. De acuerdo a los últimos sondeos, en un eventual balotaje tras la primera vuelta la diferencia con el mandatario sería de apenas un punto porcentual.