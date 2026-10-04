De qué cuadro es Flávio Bolsonaro: por quién hincha el candidato a presidente en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), es uno de los principales rivales de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil 2026. Sin embargo, los días de campaña no frenaron su pasión por el fútbol: se lo ha visto en las últimas semanas ir a la cancha.

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¿De qué cuadro es hincha Flávio Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro es hincha de Vasco da Gama, el histórico club de Río de Janeiro conocido como el Cruz-Maltino. Su fanatismo quedó a la vista en las últimas semanas cuando fue a la cancha a ver a su equipo, pero tuvo que irse temprano abucheado por algunos hinchas.

Flávio Bolsonaro y el candidato a gobernador de Río de Janeiro, Douglas Ruas fueron a la cancha en agosto

Según contó en el podcast Inteligência LTDA, se inclinó por Vasco por la calidad de los futbolistas que tenía el equipo cuando era chico. “Estaba Roberto Dinamite, Romário estaba despuntando, estaban Bismarck y Acácio en la portería… había cinco o seis jugadores de la selección nacional. Todo era leyenda. Me hice hincha del Vasco", explicó.

Y admitió que la decisión fue a contramano de la mayor parte de su familia, ya que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, es de Botafogo. "En casa todos son hinchas del Botafogo, menos yo. Evolucioné y me hice hincha del Vasco”, apuntó entre risas.

En medio de la campaña: Bolsonaro no dejó el fútbol de lado

El candidato estuvo presente recientemente en el estadio São Januário en el encuentro entre Vasco y Santos por el Brasileirão, que terminó con una derrota de su club. Poco después participó de un partido con chicos en el Clube da Comunidade (CDC) Waldemar Moreno, en la zona este de la ciudad de São Paulo, junto al alcalde Ricardo Nunes.

Fue un evento deportivo, en medio de la campaña para mostrarse cerca de los jovenes. En el sitio público, administrado por la comunidad, se desarrollan actividades deportivas, recreativas y de convivencia. Durante el partido logró hacer dos goles y celebró con una frase que quedó resonando: "Brasil siempre vence".