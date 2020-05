Polémico video: médicos imitaron el meme de "los negros del ataúd" con un fallecido por coronavirus

Una fuerte polémica se generó en la colonia estadounidense de Puerto Rico, luego de que un grupo de médico realizaran una reinterpretación del conocido meme del ataud con el cadáver de un supuesto paciente de COVID-19.

El video fue subido a la plataforma Tik Tok, y en el se puede ver al personal médico bailando con un supuesto cádaver etiquetado como Covid-19. La veracidad del video no está clara, ya que no se estarían siguiendo los protocolos debidos con el fallecido, aunque el repudio enérgico no se hizo esperar.

En paralelo, el Departamento de Salud de Puerto Rico elevó a 1.808 la cifra de casos positivos de coronavirus y a 97, la de muertes asociadas, lo que representa incrementos diarios de 51 y dos, respectivamente.

Los decesos más recientes, de un hombre de 82 años y una mujer de 83, "fueron reportados por el Registro Demográfico porque los cuadros clínicos, al momento de sus respectivas muertes, fueron compatibles con COVID-19, siendo así clasificados por un médico en sus actas de defunción", declaró el ente en una nota de prensa, citada por el diario El Nuevo Día este domingo.

Los fallecimientos por covid-19 se elevan de esta manera a 97, entre ellos 54 reportados por el Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud y 43 a través del Registro Demográfico.