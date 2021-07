Hijo de AMLO, presidente de México, contrae coronavirus

El hijo de Andrés Manuel López Obrador contrajo la enfermedad. El mandatario no se contagió: está vacunado.

El hijo menor del presidente México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo recientemente al COVID-19, informó el mandatario el martes, quien agregó que ni su esposa ni él resultaron contagiados ya que se encuentran vacunados.

"Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco", reveló López Obrador en su habitual rueda de prensa matutina.

"Estuvimos conviviendo porque no se sabía, a los jóvenes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca", agregó. El hijo del mandatario tiene 14 años.

Con información de Reuters