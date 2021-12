Bolivia exigirá pase sanitario para acceder a espacios con aglomeraciones

Ante el avance del coronavirus, el Gobierno de Bolivia emitió hoy dos decretos para ampliar las medidas de bioseguridad establecidas a nivel nacional hasta junio de 2022 e implementar el carnet de vacunación como documento oficial para acceder a lugares como centros comerciales, supermercados, instituciones educativas o lugares de entretenimiento que entrará en vigor el 1º de enero.

En general, se exigirá el documento que acredite la vacunación de los ciudadanos en todos los espacios donde "exista aglomeración", detalló hoy el ministro de Salud boliviano, Jeyson Auza, al informar sobre los decretos supremos firmados por el Ejecutivo de Luis Arce. "Aquellas personas que decidan vacunarse pasado el 1º de enero se aceptará que se presente el carnet de inmunización; pero, deben comprometerse a completar el esquema", dijo el ministro.

Se trata del Decreto Supremo 4641, que establece la implementación del carnet de vacunación contra la Covid-19 en todo el territorio nacional como documento oficial certificado por el Ministerio de Salud y Deportes, que acredita que una persona fue vacunada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La presentación del carnet de vacunación entrará en vigencia desde el 1º de enero del 2022. Esto contempla el esquema completo de vacunación, es decir la primera y segunda dosis ya sea de Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm y Janssen que es la dosis única, informó la agencia de noticias ABI.

El segundo Decreto es el 4640, que determina la modificación del 4451 -emitido en enero de este año y que ya fue modificado y extendido cinco veces-. Esta nueva modificación incluye las medidas de bioseguridad vigentes hasta el 31 de diciembre más otras nuevas medidas.

La norma establece el uso obligatorio, permanente y adecuado de tapabocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso del alcohol al 70% y/o alcohol en gel, distanciamiento físico de 1,5 a 2 metros entre personas. evitar el uso de espacios cerrados o no ventilados en la realización de actividades.

Además, las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración, deberán solicitar a las personas el carnet de vacunación de la primera dosis de cualquiera de las vacunas señaladas.

"Esto siempre se va a realizar respetando el derecho de aquellas personas que decidan no vacunarse y esas personas que ejerzan ese derecho a no vacunarse deberán presentar la prueba PCR negativa emitida hasta 48 horas antes de su ingreso a los establecimientos y otros señalados", detalló Auza al explicar el decreto publicado con la nueva normativa.

El decreto gubernamental prevé que las empresas de transporte también exijan pase sanitario a sus pasajeros, a lo que se suma que todos los funcionarios y servidores públicos deberán presentar su "carné de vacunación o cada semana una prueba PCR que demuestre" que no están contagiados, precisó el ministro. "Entendemos que puedan existir las personas que no deseen vacunarse, pero el derecho individual de esas personas no puede estar por encima del derecho del resto de las personas que sí se vacunaron y desean vacunarse contra la enfermedad", indicó.

Las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud boliviano recogen más de 1.900 casos diarios, así como 16 fallecidos, mientras que más de 2.000 personas están bajo vigilancia por ser sospechosas de estar contagiadas.

Con información de Télam.