Corea del Norte comienza a desmantelar algunos altavoces fronterizos, según Corea del Sur

Foto de archivo de altavoces norcoreanos cerca de la zona desmilitarizada que separa al país de Corea del Sur

El Ejército de Corea del Sur dijo el sábado que había detectado que militares norcoreanos estaban desmantelando algunos altavoces de propaganda dirigidos a su vecino en partes de la zona fronteriza, tras medidas similares tomadas por Seúl.

Es la primera vez que Seúl hace una declaración de este tipo desde que Lee Jae Myung asumió la presidencia hace dos meses y el país comenzó a desmantelar sus propios altavoces.

El Ejército dijo que se necesitaba más confirmación sobre si el desmantelamiento se estaba llevando a cabo en todas las zonas, y añadió que seguiría vigilando las actividades relacionadas.

Con el fin de aliviar la tensión con Pionyang, el Gobierno liberal de Lee, que sustituyó a uno conservador, desconectó las emisiones de propaganda que criticaban al régimen norcoreano poco después de que asumiera el cargo.

El lunes, las autoridades surcoreanas empezaron a retirar los altavoces que emitían mensajes contra Corea del Norte a lo largo de la frontera del país, mientras Lee busca reavivar el estancado diálogo entre ambos países.

Los países siguen técnicamente en guerra después de que el conflicto de 1950-53 acabara en tregua, y las relaciones se han deteriorado en los últimos años.

Con información de Reuters