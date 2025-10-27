EN VIVO
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, trabaja en una resolución de la ONU para dicho despliegue. Se da en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El gobierno de Israel y la organización terrorista de Hamas, que controla la Franja de Gaza, acordaron un cese al fuego en lo que representa la primera fase del acuerdo de paz que se formalizó en Egipto. Esto permitió la liberación de 20 rehenes israelíes y la excarcelación de casi 2.000 prisioneros palestinos. A pesar de ello, desde Gaza acusaron a Israel de violar el alto el fuego 80 veces y dejar un saldo de 100 muertos. Mientras tanto, EE.UU. busca desplegar una fuerza multinacional en Gaza y seguir con la "estrecha cooperación y valores comunes" con Israel.

EE.UU. busca autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó que trabaja en una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza. Cabe señalar que, a pesar de las denuncias sobre violaciones, se mantiene el acuerdo de alto el fuego que entró en rigor el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamas.

 

"Muchos de los países que han manifestado su intención de participar, ya sea económicamente o con personal, -o ambas- van a necesitar la resolución de la ONU, porque sus leyes nacionales lo requieren, así que tenemos a un equipo entero para trabajar en ello", dijo durante su viaje a Qatar, donde abordará esta cuestión con Israel.

 

A su vez, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott informó que Rubio se comunicó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de aplicar el plan para finalizar con el conflicto del presidente Donald Trump, reafirmar la relación estratégica entre ambos países y seguir con la "estrecha cooperación y fomentar intereses y valores comunes" que los unen, junto a "la vuelta de los rehenes caídos, así como el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza".

Autoridades de Gaza denuncian que Israel mató a cuatro palestinos

El Ministerio de Salud de Gaza denunció que Israel no cumplió con el alto al fuego y sigue con sus ataques al enclave, en los que mató a cuatro palestinos e hirió a otros siete en las últimas 48 horas.

