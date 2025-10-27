EE.UU. busca autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

El gobierno de Israel y la organización terrorista de Hamas, que controla la Franja de Gaza, acordaron un cese al fuego en lo que representa la primera fase del acuerdo de paz que se formalizó en Egipto. Esto permitió la liberación de 20 rehenes israelíes y la excarcelación de casi 2.000 prisioneros palestinos. A pesar de ello, desde Gaza acusaron a Israel de violar el alto el fuego 80 veces y dejar un saldo de 100 muertos. Mientras tanto, EE.UU. busca desplegar una fuerza multinacional en Gaza y seguir con la "estrecha cooperación y valores comunes" con Israel.
