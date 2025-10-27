EE.UU. busca autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó que trabaja en una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza. Cabe señalar que, a pesar de las denuncias sobre violaciones, se mantiene el acuerdo de alto el fuego que entró en rigor el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamas.

"Muchos de los países que han manifestado su intención de participar, ya sea económicamente o con personal, -o ambas- van a necesitar la resolución de la ONU, porque sus leyes nacionales lo requieren, así que tenemos a un equipo entero para trabajar en ello", dijo durante su viaje a Qatar, donde abordará esta cuestión con Israel.

A su vez, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott informó que Rubio se comunicó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de aplicar el plan para finalizar con el conflicto del presidente Donald Trump, reafirmar la relación estratégica entre ambos países y seguir con la "estrecha cooperación y fomentar intereses y valores comunes" que los unen, junto a "la vuelta de los rehenes caídos, así como el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza".