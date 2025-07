Petro cargó contra su ex canciller tras la filtración de audios golpistas: "Canalla"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el canciller colombiano, Álvaro Leyva, asisten a una conferencia internacional sobre la crisis política en Venezuela, en el Palacio de San Carlos en Bogotá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció una supuesta trama destituyente que habría sido impulsada por el ex canciller Álvaro Leyva, a partir la filtración de audios de WhatsApp que publicó el diario El País. Petro catalogó de "acto de venganza bárbaro y canalla" y reconoció que lo nombró "sin ningún cálculo político" porque creía que tenía "una genuina vocación de paz".

"Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón", escribió Petro en una extensa publicación en X.

Foto de archivo. El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, habla durante el Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos, en el Departamento de Estado de Estados Unidos. en Washington

El mandatario respondió al diario El País, que reveló que Leyva, quien fue su primer canciller y lo acusó reiteradamente de tener problemas de adicción a las drogas, buscó apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder.

En los audios, Leyva cuenta que intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Quién es Leyva y cuál es su vínculo con Petro

Leyva, de 82 años, es un político conservador conocido porque a lo largo de al menos tres décadas ejerció como mediador en varios procesos de paz de diferentes gobiernos con la antigua guerrilla de las FARC y con la llegada de Petro a la Presidencia en 2022, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. "Le di el puesto de canciller a Leyva porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida", admitió Petro, quien agregó: "Pensé engañado que tenía una genuina vocación de paz (...) Hoy conociéndolo personalmente, creo que también buscaba otras cosas con la paz, menos santas".

“Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia”, indicó Petro desde Sevilla, donde asiste a la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo. Entre los mencionados en el audio aparece la vicepresidenta Francia Márquez, a quien Leyva se refirió como que está "lista" para asumir la presidencia.

Según los audios filtrados, Leyva intentó acercarse al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de que ayudara a desatar una "presión internacional" que desembocara en la salida del poder del presidente colombiano.

Leyva, inhabilitado durante diez años desde noviembre de 2024 por un caso de corrupción vinculado a la licitación para la emisión de pasaportes, publicó en abril una carta en la que achacaba a Petro un "problema de drogadicción" que, aseguró, comparte su jefe de gabinete y titular del Interior, Armando Benedetti, a quien tachó de "enfermo". El e xministro también acusó a su sucesora, la ministra de Exteriores, Laura Sarabia, de satisfacerle al mandatario "algunas necesidades personales".

Petro, por su parte, Petro calificó las acusaciones de Leyva como "suposiciones de chisme de corredor" y manifestó su malestar con la presencia del hijo del ex ministro en múltiples eventos internacionales a quien acusó ser hacer "lobby" con negocios personales.

Con información de EuropaPress.