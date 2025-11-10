Canadá pierde estatus de eliminación del sarampión después de tres décadas: agencia sanitaria

Canadá perderá la condición de país libre de sarampión después de casi tres décadas

nov (Reuters) -Canadá perdió su estatus de eliminación del sarampión después de casi tres décadas debido a su incapacidad para frenar un brote de un año de duración, informó el lunes la agencia de salud pública del país.

Los expertos en salud predijeron el mes pasado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) despojaría a Canadá de dicho estatus. El país ha registrado más de 5.000 casos de sarampión en nueve de sus 10 provincias y un territorio septentrional.

"Aunque la transmisión se ralentizó recientemente, el brote ha persistido durante más de 12 meses, sobre todo dentro de las comunidades insuficientemente vacunadas", dijo la agencia en un comunicado.

"La OPS notificó a la Agencia de Salud Pública de Canadá que este país ya no ostenta el estatus de eliminación del sarampión", añadió, afirmando que la agencia se centrará en mejorar la cobertura de vacunación, reforzar el intercambio de datos y mejorar los esfuerzos generales de vigilancia.

Los expertos en salud afirman que el descenso de las tasas de vacunación en algunas partes del país es un presagio de la reaparición de más enfermedades prevenibles en una población cada vez más escéptica y desconfiada respecto a las vacunas desde la pandemia del COVID-19.

La oficina de la ministra federal de Salud, Marjorie Michel, declinó hacer comentarios.

Con información de Reuters