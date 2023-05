Canadá expulsó a un diplomático chino que acosó a un diputado

(Agrega reacción de China)

El Gobierno de Canadá declaró hoy "persona non grata" y la expulsión del diplomático chino Zhao Wei por injerencia en los asuntos internos canadienses, tras lo cual Beijing acusó al país americano de "sabotear" las relaciones bilateales.

"La parte china tomará contramedidas firmes y todas las consecuencias derivadas de ello serán asumidas por la parte canadiense", indicó un comunicado de la embajada china en Canadá. reportó la agencia AFP.

Zhao fue acusado de orquestar una campaña de acoso contra el diputado canadiense Michael Chong, del Partido Conservador, a través de su familia en Hong Kong, informó la agencia DPA.

"Canadá ha decidido declarar 'persona non grata' al señor Zhao Wei. He sido clara: no vamos a tolerar ninguna forma de injerencia extranjera en nuestros asuntos internos", explicó la ministra canadiense. Mélanie Joly, en un comunicado oficial.

"Los diplomáticos canadienses han advertido (a sus pares chinos) de que si se incurre en este tipo de comportamiento serían enviados de vuelta a casa. Esta decisión ha sido tomada tras una cuidadosa valoración de todos los factores en juego", dijo Joly.

Además, la ministra destacó la "firmeza" con la que defenderán la democracia.

El 4 de mayo, el Gobierno canadiense convocó al embajador chino, Cong Peiwu, para expresar su disconformidad a Beijing después de que la Inteligencia canadiense afirmara que el diputado conservador Chong había sufrido una supuesta campaña de acoso por parte de un diplomático destinado en el consulado de China en Toronto, Zhao Wei.

Zhao habría jugado un papel importante en el acoso y las amenazas contra Chong y su familia en Hong Kong, quien sin embargo, criticó al Gobierno de Justin Trudeau por su tibia respuesta ante la crisis diplomática.

En diciembre, el Ministerio de Exteriores de Canadá convocó varias veces al embajador de China en Canadá para protestar por la utilización de las comisarías en suelo canadiense para reprimir a los disidentes chinos exiliados.

