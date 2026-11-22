El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años de prisión por golpismo, continúa internado en terapia intensiva por una obstrucción abdominal y sin previsión de alta, aunque pasó la última noche sin dolores, informaron este domingo médicos del hospital de Brasilia.

{{{htmlAmp}}}

El líder de la ultraderecha brasileña fue ingresado el pasado viernes en un hospital de Brasilia tras quejarse de fuertes dolores abdominales y ese mismo día fue diagnosticado de una obstrucción aguda en el intestino delgado.

El cardiólogo Brasil Caiado, médico personal de Bolsonaro, explicó en declaraciones a periodistas que si el tratamiento convencional no muestra resultados en las próximas horas optará por una nueva cirugía para normalizar el funcionamiento del intestino.

Según indicaron autoridades del hospital DF Star, el expresidente brasileño se encuentra “estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea”. Pese a que el boletín médico divulgado en las últimas horas no presenta ninguna novedad con respecto al del sábado, la esposa del exmandatario, la senadora electa Michelle Bolsonaro, reportó una mejoría en sus redes sociales.

En un mensaje en su cuenta en Instagram, la exprimera dama afirmó que Bolsonaro pasó la noche del sábado sin dolores y que ya camina por los pasillos del hospital.

Michele Bolsonaro le pidió a los seguidores del expresidente que lo tengan en cuenta en las oraciones para que su intestino "vuelva a funcionar normalmente" y no necesite de una nueva cirugía.

Los inconvenientes médicos de Bolsonaro tienen antecedentes que se remontan a 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña electoral. El ataque ocurrió en septiembre de ese año, cuando recorría el estado de Minas Gerais, en plena disputa por la presidencia brasileña. La agresión le provocó lesiones abdominales graves y obligó a someterlo a distintas intervenciones quirúrgicas.

Carlos Bolsonaro denuncia "farsa golpista" para "matar a Jair Bolsonaro"

Carlos Bolsonaro publicó durante la noche del viernes, varios tuits referidos a la situación de su padre. "Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, (...) bajo la farsa de 'trama golpista' y con más de 9 cirugías tras la puñalada de un antiguo militante del PSOL, brazo del PT, y que su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente", escribió Carlos en otro posteo.

En esa línea, agregó que "el objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro. De una manera u otra", a la par que apuntó contra el juez Alexandre de Moraes: "Lo peor: el único hijo que Moraes permite que se acerque, solo dos veces por semana y únicamente por dos horas, soy yo, y no puedo estar a su lado en este momento. ¡No tengo palabras ni sentimientos para describir a ese sujeto!".

La internación se produjo mientras su padre cumple arresto domiciliario en Brasil, después de haber sido condenado por su participación en una conspiración golpista destinada a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.

El exmandatario permanece bajo ese régimen judicial, mientras sus hijos Flávio y Eduardo Bolsonaro se encuentran en Estados Unidos. Flávio, quien fue candidato presidencial, y Eduardo mantienen distancia de Brasil en medio de la situación judicial y política que atraviesa la familia.