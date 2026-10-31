Lula invitará a Trump y Milei a su asunción en Brasilia, según medios brasileños

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, invitará a Javier Milei y a Donald Trump a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato, prevista para el 5 de enero en Brasilia. Según informó CNN Brasil, el mandatario brasileño pretende enviar una señal política de distensión y dejar atrás las tensiones diplomáticas con Argentina y Estados Unidos, pese a que ninguno de los dos líderes reconoció todavía públicamente su victoria electoral.

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La invitación se produciría en un contexto de fuertes diferencias entre Lula y Milei, que durante la campaña presidencial brasileña volvió a cuestionar al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y lo calificó de "ladrón y corrupto", además de que respaldó explícitamente a Flávio Bolsonaro y lo ayudó a fugarse de Brasil. La relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la llegada del libertario a la Casa Rosada.

De acuerdo con la publicación brasileña, que citan a fuentes de alrededor al presidente carioca, el objetivo de Lula es realizar un gesto político de superación de las diferencias, aunque puertas adentro del PT no esperan que la iniciativa implique una mejora inmediata del vínculo con el presidente argentino.

Lula busca acercarse a Milei y Trump en medio de las tensiones

Antes de la ceremonia de asunción, los presidentes de Argentina y Brasil podrían volver a coincidir en la cumbre del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo. Unos días después, ambos mandatarios también participarían de la cumbre del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami, con Trump como anfitrión.

Sin embargo, existen antecedentes que ponen en duda la posibilidad de que Milei viaje a Brasilia. En diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia argentina, Lula rechazó la invitación del libertario y decidió enviar en su lugar a su canciller. Desde entonces, las diferencias ideológicas y políticas marcaron la relación entre Buenos Aires y Brasilia.

La tensión se profundizó durante la campaña electoral brasileña y volvió a quedar expuesta después del balotaje. El Gobierno argentino evitó pronunciarse oficialmente sobre el triunfo de Lula, una decisión que se sumó a las declaraciones de Milei contra el mandatario brasileño.

En paralelo, la relación entre Lula y Trump presenta otras situaciones. Según CNN Brasil, en el Gobierno brasileño consideran que el presidente estadounidense podría adoptar una postura más pragmática después de las elecciones de mitad de mandato, especialmente ante el riesgo de perder la mayoría legislativa.

Lula también pretende retomar las negociaciones comerciales con Washington para reducir los aranceles impuestos a los productos brasileños, uno de los principales puntos de fricción entre ambos países en el último año y medio.

Trump tampoco reconoció el triunfo de Lula

Durante la campaña electoral, Trump evitó respaldar explícitamente a alguno de los candidatos brasileños. Sin embargo, después de los comicios cuestionó el proceso electoral y lo calificó de "terrible", además de sugerir que había sido fraudulento.

"Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas", sostuvo el presidente estadounidense.

Pese a que distintas potencias internacionales saludaron a Lula después de conocerse el resultado del balotaje, Washington permaneció sin emitir un reconocimiento oficial de su victoria.