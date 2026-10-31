A tan solo unos días de lo que será la visita del papa León XIV a la Argentina, Javier Milei viajará este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey, dirigida por Hugo Márquez, padre de Nadia Márquez, senadora nacional por La Libertad Avanza y muy cercana a Karina Milei. Del evento también participará Rolando Figueroa, gobernador neuquino de buena relación con el Presidente; presencia que ya genera tensión dado que la mesa nacional de LLA analiza que Nadia Márquez sea candidata a mandamás provincial en las próximas elecciones en 2027, donde competiría con el actual oficialismo de Neuquén. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Milei viaja a Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica
El Presidente viajará este sábado a Neuquén, donde inaugurará una iglesia evangélica, dirigida por el padre de una senadora, muy cercana a Karina Milei.
Hace 24 minutos
Milei se acerca a la iglesia evangélica a días de la visita del Papa
Javier Milei participará este sábado de la inauguración de un nuevo auditorio para la iglesia evangélica Jesús es Rey en Neuquén. El acto, que se realizará en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, reunirá a referentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza, entre las que se destaca Nadia Márquez, hija de Hugo Márquez, quien dirige la iglesia que visitará Milei.
A tan solo unos días de la visita a la Argentina del papa León XIV, Milei se acerca a los evangélicos con una señal clara: Nadia Márquez es la elegida por la mesa nacional de LLA para ser candidata a gobernadora de Neuquén en las próximas elecciones. Rolando Figueroa, de buena relación con el Presidente, es el actual mandamás provincial y participará del evento de esta tarde, por lo que la tensión podría ir creciendo.
Márquez es una de las senadoras más cercanas a Karina Milei y en las próximas semanas su nombre será propuesto por La Libertad Avanza para formar parte del Consejo de la Magistratura como enviada del Senado.
Hace 1 hora
Recesión sin excusas externas: el modelo Milei empieza a mostrar sus límites
La actividad se encamina a una nueva recesión, pese a la ausencia de una devaluación o un shock internacional. Los ingresos golpeados y la inversión deprimida limitan la recuperación, mientras los sectores que impulsaron el crecimiento también pierden dinamismo.
Las actividades que habían sostenido el crecimiento, como el agro, la minería y la intermediación financiera, también comenzaron a perder dinamismo, mientras la contracción se extiende a buena parte del entramado productivo.
Sin una crisis internacional ni una devaluación que funcionen como detonantes, la economía argentina vuelve a encaminarse hacia una recesión. Al respecto, la caída de la actividad expone los límites del programa de Javier Milei: ingresos golpeados, inversión deprimida y el recorte del gasto público configuran un escenario en el que ni el consumo ni la producción encuentran un motor para salir del estancamiento.
Hace 1 hora
Villarruel se vuelve a diferenciar de Milei y lanzó su plan contra el endeudamiento
La Vicepresidenta firmó un decreto para la creación de un "alivio financiero" para los trabajadores de la Cámara alta. La problemática de la morosidad, para el Presidente, está en la media de Latinoamérica.
Victoria Villarruel volvió a jugar a diferenciarse de Javier Milei. Mientras el Presidente negó la existencia de una problemática con el endeudamiento familiar, afirmando que estaba en la media de América Latina, la Vicepresidenta de la Nación decretó la creación de un programa de desendeudamiento para los trabajadores del Senado.
Hace 1 hora
Karina no la va a echar a Bullrich, Milei se ve con Lula y la versión oculta sobre Caputo
El oficialismo se encuentra en pleno estallido por la inminente salida de Bullrich. "Pato" no quiere quedar como la "Chacho Álvarez" del Gobierno y espera que la expulsen. Pero Karina se resiste y quiere que ella dé un paso al costado.
"Está todo muy picante pero no hay chance de que Karina la eche a Pato. No va a pasar. Que quede como la Chacho Álvarez y se vaya ella". La frase pertenece a un operador libertario. Se la dijo a El Destape. Y grafica perfectamente cómo está hoy el oficialismo con la inminente salida de Patricia Bullrich.