Milei viaja a Neuquén para inaugurar una iglesia evangélica

Javier Milei participará este sábado de la inauguración de un nuevo auditorio para la iglesia evangélica Jesús es Rey en Neuquén. El acto, que se realizará en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, reunirá a referentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza, entre las que se destaca Nadia Márquez, hija de Hugo Márquez, quien dirige la iglesia que visitará Milei.

A tan solo unos días de la visita a la Argentina del papa León XIV, Milei se acerca a los evangélicos con una señal clara: Nadia Márquez es la elegida por la mesa nacional de LLA para ser candidata a gobernadora de Neuquén en las próximas elecciones. Rolando Figueroa, de buena relación con el Presidente, es el actual mandamás provincial y participará del evento de esta tarde, por lo que la tensión podría ir creciendo.

Márquez es una de las senadoras más cercanas a Karina Milei y en las próximas semanas su nombre será propuesto por La Libertad Avanza para formar parte del Consejo de la Magistratura como enviada del Senado.