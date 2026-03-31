FOTO DE ARCHIVO: La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, llega para impartir la Conferencia Anual sobre Riesgo Global de 2026 en honor a Robert Mundell, en la Universidad Johns Hopkins, en Bolonia, Italia

En el actual contexto de incertidumbre geopolítica, es ‌importante que el ‌aumento de los costes y los precios no provoque efectos de segunda ronda sobre los salarios, dijo el martes Fabio Panetta, gobernador del Banco ​de Italia ⁠y dirigente monetario del Banco ‌Central Europeo.

En un discurso ⁠pronunciado en Roma ⁠para presentar los resultados financieros anuales del Banco de Italia, Panetta ⁠también señaló:

* Los mercados energéticos ​tardarán algún tiempo ‌en volver ala normalidad, ‌incluso una vez que haya ⁠pasado la fase más agudadel conflicto en Oriente Medio. * La fuerte subida de los ​precios del ‌gas y el petróleo haprovocado un deterioro de las perspectivas de crecimiento ynuevas presiones inflacionistas. * "En comparación con ⁠2022 (cuando Rusia invadió Ucrania),la política monetaria se encuentra ahora en mejores condicionespara salvaguardar la estabilidad de precios, ya que los tipos deinterés oficiales están en línea con ‌el tipo de interés neutralestimado". * "En un entorno tan incierto y en constante evolución,será esencial vigilar de cerca las expectativas y prevenir ‌losefectos de segunda ronda sobre los salarios, al tiempo que segarantiza que ‌la ⁠política monetaria siga siendo proporcionada ycoherente con el ​mandato del BCE".

Con información de Reuters