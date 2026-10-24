Balotaje en Brasil 2026: cuándo es, cómo se define y qué dicen las encuestas sobre quién gana entre Lula y Flávio Bolsonaro

Balotaje en Brasil 2026: cuándo es, cómo se define y qué dicen las encuestas sobre quién g

Este domingo 25 de octubre se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El actual presidente Lula da Silva y el senador liberal Flávio Bolsonaro se enfrentarán en una contienda ajustada por la Presidencia de los próximos cuatro años.

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Balotaje en Brasil 2026: cómo se define quién gana

El candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos ganará el balotaje. Como solo compiten dos candidatos, uno de ellos necesariamente superará el 50%. Quien gane asumirá la Presidencia el 5 de enero de 2027, por un período de cuatro años.

Quién gana entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuestas

En las elecciones generales del 4 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula quedó en segundo lugar con el 45,16%. Al no superar ninguno el 50%, ambos se tendrán que enfrentar este domingo. Sin embargo, las últimas encuestas señalan que la diferencia entre ambos candidatos, que tras la primera vuelta era de cinco puntos, se achicó a solo 1,7 puntos porcentuales.

La consultora que adelantó el resultado de la primera vuelta, adelanta una victoria de Lula da Silva

Desde el CELAG promedió las últimas 16 encuestas (realizadas entre el 7 y el 18 de octubre) y señalaron que Bolsonaro tiene una intención de voto del 47,4%, mientras que Lula se mantiene en 45,7%. La pequeña diferencia adelanta que será una definición minuto a minuto.

Además, se destaca la consultora Vox Brasil que logró anticipar el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta y, en el sondeo publicado el 17 de octubre, adelantó que Lula obtendría el 51% y Bolsonaro el 49% en votos válidos en el balotaje.

Elecciones en Brasil: a qué hora se conocen los resultados de la segunda vuelta

Los centros de votación abrirán a las 8 y cerrarán a las 17 horas del domingo. Apenas cierren, cada urna contará los votos de su sección e imprimirá un boletín con los resultados. Así, los primeras cifras se conocerán minutos después del cierre de urnas y se irán actualizando de manera progresiva.