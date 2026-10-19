Cuándo es el balotaje de las elecciones en Brasil 2026: la fecha confirmada

El actual presidente Lula da Silva y el senador de derecha Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el balotaje de Brasil el próximo fin de semana. En la primera vuelta, la diferencia entre ambos fue pequeña, por lo que cada voto contará para definir quién gobernará el país los próximos cuatro años.

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Segunda vuelta en Brasil: la fecha confirmada del balotaje 2026

El balotaje presidencial se realizará el domingo 25 de octubre de 2026, de 8 a 17 horas. La segunda vuelta se disputará solo entre los dos candidatos más votados, es decir, Lula y Bolsonaro, por lo que el presidente electo será quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos.

Durante la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula quedó en segundo lugar con el 45,16% . Al no superar ninguno el 50%, ambos se tendrán que enfrentar en la segunda vuelta.

mientras que . Al no superar ninguno el 50%, ambos se tendrán que enfrentar en la segunda vuelta. Una de las grandes claves que puede definir el balotaje es la participación: la abstención fue del 21,08% en las elecciones generales, unos 33,4 millones de electores que no fueron a votar. Ambas campañas buscan convocar a ese sector.

¿Cómo se vota en Brasil?

Al igual que en la primera vuelta, el balotaje se realizará con voto electrónico. La urna brasileña funciona con dos terminales: en la primera, la autoridad de mesa identifica al votante y lo habilita a sufragar; en la segunda, el elector registra su voto de forma numérica. En algunos modelos, además, la identidad se verifica mediante datos biométricos. La diferencia con la primera elección es que ahora solo habrá dos opciones para elegir.

Los primeros resultados se conocerán tras el cierre de urnas a las 17 hs

A qué hora se conocerán los resultados de Brasil

El Tribunal Superior Electoral (TSE) comienza a publicar resultados parciales a las 17 horas, apenas cierran las urnas. Cada urna cuenta sus propios votos e imprime un boletín con el resultado de su sección.

Como antecedente, en el balotaje de 2022 el ganador quedó matemáticamente definido a las 19.58 hs, unas tres horas después del cierre. Los resultados pueden seguirse en tiempo real en el portal del TSE.

El nuevo presidente electo asumirá la gestión el 5 de enero de 2027. La fecha pasó del 1 al 5 de enero por una enmienda constitucional. El nuevo mandato durará cuatro años.