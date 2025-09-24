Trump planea cambiar financiación de ayuda exterior hacia "América Primero", muestra documento

Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump en la Casa Blanca

El Gobierno del presidente Donald Trump busca destinar 1.800 millones de dólares de fondos de ayuda exterior a iniciativas de "América Primero", como inversiones en Groenlandia y la lucha contra "regímenes marxistas y antiestadounidenses" en América Latina, según un documento enviado al Congreso.

"Los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos requieren que se utilicen estos fondos de ayuda exterior para hacer frente a nuevos desafíos de manera que hagan a Estados Unidos más seguro, más fuerte o más próspero", dice la notificación del Congreso revisada por Reuters el miércoles.

El plan del Gobierno de desviar la financiación de programas previamente autorizados por el Congreso fue comunicado por primera vez por The Washington Post. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Gobierno de Trump lleva a cabo una revisión masiva de la ayuda exterior desde que el republicano comenzó su segundo mandato en enero. La estrategia supone una ruptura con el supuesto mantenido durante mucho tiempo de que la asistencia alimentaria, médica y económica es un importante componente de "poder blando" en la influencia global de Estados Unidos.

En la notificación, fechada el 12 de septiembre, el Gobierno dice que los 1.800 millones de dólares se destinarían a programas para "fortalecer el liderazgo global de Estados Unidos", para centrarse en varias áreas centrales para la política de la administración Trump.

Estos incluyen diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos, promover la inversión y el desarrollo de infraestructura estratégica, contrarrestar la influencia de China y "abordar la crisis de inmigración".

En el hemisferio occidental, dice el documento, 400 millones de dólares apoyarían actividades para acabar con la inmigración ilegal a Estados Unidos, contrarrestar el dominio de China en minerales críticos e inteligencia artificial y "hacer frente a los regímenes marxistas y antiestadounidenses de Venezuela, Cuba y Nicaragua".

Desde enero, el Gobierno ha desmantelado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha congelado y luego recortado miles de millones de dólares de ayuda exterior, diciendo que quiere asegurarse de que el dinero de los contribuyentes estadounidenses vaya solo a programas alineados con las políticas de Trump de "América Primero".

