Mientras escala el conflicto en Medio Oriente, el diario estadounidense The Washington Post reveló que Irán utilizó el servicio de internet satelital Starlink para coordinar y ejecutar ataques militares contra fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio a comienzos de marzo de 2026. La investigación detalló que el uso no autorizado del sistema provocó la indignación del director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo con fuentes cercanas a la empresa citadas por el medio, Musk tomó conocimiento de dos usos indebidos de su red de comunicaciones satelitales: uno perpetrado por Teherán en el marco de su ofensiva contra tropas estadounidenses, y otro realizado por el propio Pentágono.

El punto crítico se produjo el 1° de marzo, cuando un ataque con drones iraníes impactó contra una instalación militar de Estados Unidos ubicada en el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Según reconstruyó el equipo del magnate sudafricano, las fuerzas iraníes se valieron de la conectividad de Starlink para operar en esa campaña y provocaron la muerte de seis efectivos de las fuerzas armadas norteamericanas.

A la par, el Ejército estadounidense empleó drones mediante Starshield, la versión militarizada del sistema satelital. No obstante, una fuente anónima indicó que las fuerzas norteamericanas estaban utilizando un plan de bajo costo que, en teoría, había sido contratado únicamente para operaciones terrestres y no para vehículos aéreos.

Reacción inmediata y despidos en SpaceX

La doble irregularidad desató la ira de Musk. Pocas horas después del ataque en Kuwait, SpaceX implementó de urgencia nuevos requisitos de verificación de identidad para cualquier terminal que operara en aeronaves desplazándose a velocidades superiores a las 100 millas por hora (unos 161 kilómetros por hora), con el objetivo de bloquear el guiado de drones no autorizados.

Las consecuencias también alcanzaron a la estructura directiva de la compañía aeroespacial: hacia el final de esa misma semana, al menos dos ejecutivos fueron despedidos a raíz de los fallos de control que permitieron el uso indebido del servicio.

El vínculo entre Musk Trump y la expansión satelital

El episodio ocurrió en un momento clave de recomposición política entre Musk y la Casa Blanca. Tras la ruptura pública ocurrida en junio de 2025 luego de que el empresario dejara su rol al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el magnate y el presidente Donald Trump mostraron señales de acercamiento a inicios de 2026 y reavivaron su relación durante el año.

Ese renovado entendimiento se reflejó también en el plano regulatorio para sus negocios aeroespaciales: en noviembre de este año, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) habilitó a SpaceX para lanzar hasta un millón de satélites a la órbita terrestre baja en el marco del proyecto Starmind, orientado a centros de datos de Inteligencia Artificial (IA).

El antecedente en la guerra de Ucrania

El episodio de marzo ocurrió menos de dos meses después de que SpaceX tuviera que intervenir en otro frente bélico por una situación similar. En enero, el Ejército ucraniano solicitó formalmente a Musk que restringiera el acceso a las terminales de comunicaciones tras hallar los restos físicos y registros en video de un dron ruso armado de largo alcance modelo Italmas, el cual llevaba una antena Starlink integrada en una de sus alas, según confirmó un exfuncionario ucraniano al tanto de aquellas gestiones.

Como respuesta a ese pedido, en febrero SpaceX implementó en Ucrania un sistema de "lista blanca" que bloqueó automáticamente todas las terminales que no estuvieran certificadas y registradas por las autoridades de Kiev, lo que interrumpió de forma abrupta las comunicaciones militares rusas en el frente.

Sin embargo, ejecutivos de la industria señalaron al Washington Post que replicar ese mismo esquema de control en Irán resultaba mucho más complejo: aunque Starlink no posee licencia oficial para operar en territorio iraní, el servicio se encontraba activo para facilitar el acceso a internet a disidentes locales frente a la censura del régimen.

Al no existir allí una autoridad confiable con la cual validar qué usuarios eran legítimos y cuáles no, las fuerzas de Teherán pudieron apropiarse de terminales y utilizarlas con fines bélicos hasta que la empresa aplicó el bloqueo por velocidad.